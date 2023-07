Quota: 1520 m

Cenni generali: Facile escursione dalla baita sociale del CAI di Lanzo, in buona parte lungo una strada sterrata nel bosco e gli scorci panoramici assai gradevoli. A renderla ancora più interessante sono i facili passaggi finali su roccette. Poco lontano dal ripetitore (di poco più bassa) c’è una seconda cima con una torre squadrata (non raggiunta perché fuori percorso)

Difficoltà: Facile

E: “E” con minuscolo trattino finale “EE” se si segue integralmente la cresta

Accesso: Da Torino, uscita dopo Venaria (Valli di Lanzo) e proseguire fino a Lanzo, seguire la direzione verso Chiaves. Dalla piazza di Chiaves seguendo la ripida strada che porta a Fontana Sistina. Da qui s’imbocca la strada asfaltata che parte alla destra della fonte Sistina (fronte fontana) ignorando durante la salita, le deviazioni che si staccano dalla strada principale. Dopo circa 15 minuti si giunge al bivio per S. Giacomo (sbarra aperta solo quando c’è qualcuno in baita), proseguire dopo 2 Km a sinistra su strada sterrata superando un cancello e raggiungendo velocemente l'ampia insellatura del Colle San Giacomo, dove si parcheggia.

Dislivello totale: 130 m scarsi (dalla Baita del CAI di Lanzo)

In vetta al Monte Ciucrin

Curiosità: cima che spicca sopra la Baita del CAI a sinistra di chi arriva in auto al colletto. Per chi sale dalla sottostante Baita la cima è alla nostra destra del colle San Giacomo. Molto evidente per il ripetitore che la sovrasta.

Ore salita: 1 h dalla Baita - 0,30 h (dal colletto dove si parcheggia)

Ore Discesa: All’auto, 30 minuti scarsi

Totale ore: 1,30 h

La Baita sociale Cai Lanzo

Descrizione itinerario: La cima del Monte Ciucrin (1520 m), si raggiunge dalla Baita in meno di un’ora, risalendo al colletto San Giacomo, che dà accesso a questa struttura sottostante il colle e da qui per l’ampia cresta che diventa più esile e rocciosa in prossimità della cima, si sale in vetta sormontata da un ripetitore.