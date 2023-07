Giunta regionale approva le disposizioni organizzative in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza dei contratti pubblici

Ciò si è reso necessario in considerazione dell’efficacia, a decorrere dal 1° luglio 2023, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici), per il funzionamento delle centrali di committenza regionali (INVA/CUC e SUA VdA) per l’acquisizione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

“Con l’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, il nuovo codice dei contratti pubblici, sottolinea l’Assessore Davide Sapinet, è necessario integrare il quadro normativo regionale, in particolare, per quanto attiene agli obblighi di centralizzazione da parte degli enti locali e delle loro forme associative presso INVA/CUC e SUA VdA per le procedure di affidamento, rispettivamente, di forniture e servizi e di lavori pubblici. La volontà del governo regionale è quella di procedere in continuità con quanto sviluppato negli ultimi 10 anni.”

“La concentrazione dello svolgimento delle procedure di affidamento dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura presso la stazione unica degli appalti presso l’Assessorato alle opere pubbliche, prosegue l’Assessore, unitamente a quella dei servizi e delle forniture presso la Centrale unica di Committenza gestita da INVA, sia da parte delle strutture regionali che degli enti locali, ha consentito di rendere più razionale ed efficiente lo svolgimento delle procedure stesse, riducendo a pochissimi casi il contenzioso, rendendo più omogenee, sia per gli operatori economici che per le strutture la partecipazione agli affidamenti e semplificando le procedure nel loro complesso. Inoltre, nel settore dei lavori pubblici sono stati raggiunti anche obiettivi rilevanti in termini di valorizzazione delle competenze locali.”

“Ribadisco la volontà di procedere su questa linea, utilizzando al massimo le opportunità che derivano dal nuovo codice dei contratti pubblici, conclude l’Assessore Sapinet. La delibera approvata il 6 luglio è solo il primo atto, concertato con il CELVA, di definizione di una disciplina temporanea, sia per coordinare le modalità di centralizzazione da parte delle strutture organizzative regionali e degli enti già convenzionati, sia per adeguare le disposizioni organizzative dei relativi procedimenti di gara, che consenta alle centrali di committenza regionali, INVA/CUC e SUA VdA, di procedere in continuità all’esercizio delle funzioni a loro attribuite. Nel frattempo si sta lavorando, sempre in collaborazione con il CELVA, alla predisposizione di una normativa regionale che regolamenterà in maniera più organica le modalità di centralizzazione delle procedure di affidamento.”