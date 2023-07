Une nouvelle lueur d'espoir pour l'autonomie du peuple corse

Le jeudi 6 juillet, l'Assemblée régionale de Corse a adopté un document d'une importance fondamentale, marquant une étape significative vers le début de l'autonomie pour le peuple corse. Ce projet détaillé de Statut spécial a été approuvé grâce à la détermination d'une majorité autonomiste et indépendantiste, qui a clairement exprimé sa volonté de défendre la dignité et la souveraineté de la Corse

Dans le document, il est fait référence, dans la partie qui reconstruit le débat, à l'historique "Question Valdôtaine", un épisode qui résonne profondément en Vallée d'Aoste, où nous avons affronté des défis similaires, marqués par des tensions et malheureusement aussi par des épisodes de violence et de répression. Cependant, nous avons démontré que l'engagement en faveur d'une solution pacifique, dans le respect du droit, peut conduire à la reconnaissance des identités des peuples. Grâce à notre Statut spécial, nous avons valorisé notre identité valdôtaine et nous sommes fiers de pouvoir être un exemple de chemin vers l'autonomie.

Le SAVT (Syndicat autonome valdôtain des travailleurs) est depuis toujours aux côtés de la lutte du peuple corse pour la reconnaissance de son histoire et de sa volonté d'avoir une pleine autonomie décisionnelle. Le choix fait par l'Assemblée régionale de Corse représente un premier pas important vers un processus démocratique que l'Élysée ne pourra ignorer. Cette médiation entre la demande d'indépendance et la dépendance de l'État français représente un compromis qui pourrait conduire à la reconnaissance de l'autonomie tant désirée par le peuple corse.

L'autodétermination et la valorisation des identités des peuples sont des principes qui guident depuis toujours notre engagement syndical. Le SAVT accueille avec une grande satisfaction cette nouvelle et soutient avec force la volonté du peuple corse de prendre son propre chemin vers l'autonomie. En tant que fondateurs de la plateforme des Syndicats des nations sans État, nous avons participé au Congrès du Syndicat corse STC (Sindicatu di i travagliadori corsi - Syndicat des travailleurs corses) en mai dernier. L'STC est le syndicat qui compte le plus grand nombre de membres au niveau local, un nombre qui a augmenté parallèlement à la lutte du peuple corse pour l'indépendance. C'est un signe fort et clair qui pourrait enfin obtenir une reconnaissance partielle à travers l'attribution d'une autonomie propre.

Le SAVT continuera de soutenir le peuple corse dans cette phase importante, en créant de la culture et de l'information afin que leur combat puisse devenir le combat de tous les autonomistes aussi en Vallée d’Aoste. Nous sommes convaincus que chaque peuple a le droit de déterminer son propre avenir et de préserver son identité culturelle.