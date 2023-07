“Torna anche questa estate il CORSO ESTIVO DI CHITARRA di Jean Paul AGNESOD, aperto ad adulti e bambini.

Il corso si terrà presso il teatro della Scuola Primaria del Capoluogo in Fraz. La Cort e si articolerà in 5 lezioni di gruppo della durata di un’ora [20-27 luglio e 03-17-24 agosto dalle 17.30 alle18.30], al costo di € 60,00/cad per i residenti Gressan/Jovençan e di € 90,00/cad per i non residenti.