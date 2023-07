Un “Laboratorio di Idee” per immaginare insieme la Cittadella Bassa Valle

Partire “dal basso”, ascoltando le idee, le esigenze e le proposte dei giovani del territorio, per immaginare e costruire insieme la neonata Cittadella Bassa Valle. Venerdì 14 luglio dalle 15 alle 18, nella struttura di Via Luigi Barone 12 a Verrès, tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 19 anni sono chiamati a raccolta nel “Laboratorio delle Idee”, il primo di una serie di incontri di confronto e co-progettazione con i giovani da Montjovet a Pont-Saint-Martin, per immaginare insieme come costruire lo spazio di Cittadella.

Questo incontro servirà per una prima bozza di progettazione delle attività partendo dai risultati dell’indagine condotta dal CSV con gli studenti e le studentesse dell’ISILTP, per poi creare l’immagine del servizio e co-progettare gli spazi interni. A seguire ci sarà un rinfresco con musica.

Si tratta di un modo per rendere la Cittadella Bassa Valle il più possibile a misura e immagine di chi la frequenterà e, allo stesso tempo, per favorire il protagonismo e l’attivismo dei giovani del territorio, che saranno così parte integrante della comunità e potranno dar voce e corpo alle proprie idee in un luogo che possano sentire “loro”. Successivamente sarà organizzato un altro incontro con ragazzi e ragazze dai 20 anni in su.

La Cittadella Bassa Valle è il nuovo polo giovanile nato da una co-progettazione fra la Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali - Dipartimento sovraintendenza agli studi – Politiche educative - e il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta, il Consorzio Trait d’Union, il Centro Regionale Sportivo LIBERTAS Valle d’Aosta APS ed altri enti partner. Si tratta di una grande opportunità per valorizzare il mondo giovanile e quello del volontariato in un importante gioco di squadra tra entri del terzo settore, istituzioni e società civile.