Chambave: primo nel riciclo dei rifiuti in Valle

Grande soddisfazione per i cittadini del Comune di Chambave, premiato a Roma il 6

luglio perché come vincitore per la Valle d’Aosta dell’edizione 2023 del concorso

Comuni Ricicloni di Legambiente nella categoria “Comuni sotto i 5000 abitanti”

Sono stati premiati i Comuni che hanno contenuto la produzione di rifiuto da avviare

a smaltimento entro i 75 Kg nell’intero anno 2022, i cosiddetti Comuni Rifiuti Free.

Altri 3 Comuni della Valle d’Aosta, anch’essi appartenenti al comprensorio del SubATO D Evançon – Mont-Cervin, sono stati premiati come Rifiuti Free: Saint-

Denis, Issogne e Verrayes.