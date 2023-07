Legge elettorale: "Si auspica, si auspica, si auspica…"

Siamo quasi a metà luglio e l'impegno assunto dalla maggioranza e dalla Lega di elaborare prima della pausa estiva una proposta di legge sulla riforma elettorale regionale ampiamente condivisa è del tutto in alto mare.

L'Union Valdôtaine e Alliance Valdôtaine stanno depositando solo ora la loro Proposta di legge. La Lega e Forza Italia hanno annunciato il ritiro delle loro due Pdl e la presentazione di un nuovo testo. Al momento rimangono in campo soltanto le proposte di PCP (depositata 15 mesi fa) e del Pd (di aprile 2023), che comunque hanno un'impostazione notevolmente diversa.

Rete Civica e Azione, che da più di un anno sostengono la necessità di una riforma elettorale vera, che consenta agli elettori di andare a votare conoscendo prima le alleanze, i programmi delle coalizioni e la persona che si intende proporre come Presidente della Regione, ribadiscono non solo la necessità della riforma, ma anche la sua urgenza.



Essa deve essere approvata entro la fine del 2023, perché se sarà reale e significativa comporterà molte modificazioni nel modo di operare dei partiti.

Una riforma incisiva non può essere fatta a ridosso delle elezioni, nell'anno che precede il voto. A maggior ragione se si considera che sulla legge che uscirà dal Consiglio l'ultima parola spetta agli elettori perché è possibile richiedere un referendum popolare di conferma o meno. Tutto questo richiede tempi adeguati. La scadenza per l'approvazione deve quindi essere quella del 31 dicembre 2023.

Dalla riunione di ieri della Prima Commissione non sono però venuti segnali incoraggianti: "si auspica" di riuscire a rispettare la tempistica di fine anno per l'approvazione della legge.

Visto il marasma politico e il perdurare dell'indecisione è ancora maggiore il rammarico per il NO espresso dal Consiglio regionale ad una consultazione popolare tramite il referendum consultivo. Hanno detto di NO al referendum prendendo l'impegno di procedere rapidamente ad una riforma, ma ora quell'impegno si è trasformato in un semplice auspicio!

Rete Civica e Azione ribadiscono che la riforma per essere incisiva e fonte di reale stabilità deve prevedere l'elezione diretta del Presidente della regione, così come avviene in tutte le Regioni italiane.