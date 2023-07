Disegno di legge su reclutamento personale amministrativo nelle scuole

La Giunta regionale ha approvato oggi una proposta di disegno di legge al Consiglio Valle concernente “Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale per il rafforzamento amministrativo delle istituzioni scolastiche regionali per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per il reclutamento di personale a tempo determinato”.

Il numero massimo di personale previsto è di quindici unità, di cui otto responsabili amministrativo-contabili di categoria D e sette assistenti amministrativo-contabili di categoria C2. Saranno assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei, formate all’esito delle procedure selettive semplificate previste dall’ultima legge regionale di bilancio. L’iniziativa legislativa ha l’obiettivo di risolvere con immediatezza il sovraccarico lavorativo legato ai progetti PNRR seguiti dalle istituzioni scolastiche regionali.