Almanach de vendredi 7 juillet saint Savin

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Venerdì 7 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 8 luglio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Vescovado - ore 10.00-13.00

Riunione in videoconferenza del Consiglio Episcopale Permanente CEI

Domenica 9 luglio

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa

Lunedì 10 luglio

Vescovado - ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Vescovado -ore 18.30

Incontro Ordo Virginum

Martedì 11 luglio

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis - ore 11.00

S. Messa per la solennità di San Benedetto abate

Incontro con la Comunità monastica

Mercoledì 12 luglio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Venerdì 14 luglio

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

LE MESSAGER RICORDA saint Savin

La Chiesa celebra Sant' Edda di Winchester Vescovo

Quasi nulla si conosce sulla prima parte della vita di Edda, che, secondo lo storico Guglielmo di Malmesbury, sarebbe stato prima monaco e poi abate, ma non si conosce di quale monastero. La sua firma su un documento di Leuterio, suo predecessore come vescovo dei Sassoni Occidentali, fa pensare che Edda fosse abate di un monastero del Wessex, forse Glastonbury. Inoltre, tale ipotesi sembra confermata dal fatto che il suo nome sia stato trovato assieme a quello di abati e di uomini illustri in una delle antiche ed illeggibili «piramidi» che si trovavano a Glastonbury.

Secondo altri, Edda sarebbe stato un monaco del monastero di sant'Hilda a Whitby; ma la fama di Whitby come centro culturale, considerata unitamente alle affermazioni del venerabile Beda sulla scarsa cultura di Edda, fanno apparire poco probabile tale tesi. Anche per questa ragione appare poco fondata l'ipotesi avanzata da alcuni circa una identificazione di Edda con Aetla, monaco di Whitby al tempo di sant'Hilda, successivamente vescovo di Dorchester. Forse Aetla fu vescovo di Dorchester per un periodo molto breve precedendo in tale sede Edda, che venne creato vescovo dei Sassoni Occidentali, quando ancora l’intero regno del Wessex costituiva una sola diocesi, e nel 676 venne consacrato a Londra da san Teodoro, arcivescovo di Canterbury.

Già il successore di san Birino, Agilberto, aveva trasferito la sede episcopale da Dorchester a Winchester, sia perché l'espansione del regno di Mercia rendeva Dorchester, nell’Oxfordshire, poco adatta quale sede della diocesi del Wessex, sia inoltre, per evitare che il re Cenwalh stabilisse a Winchester una nuova sede episcopale dividendo in tal maniera la diocesi. Edda si stabilì a Winchester, rendendo tale trasferimento definitivo e procedendo poi alla traslazione da Dorchester a Winchester delle reliquie di san Birino, che fece collocare nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo. Fu Edda che portò alla fede il re Cenwalh, il quale, nonostante la conversione del padre Cynogils, era rimasto a lungo pagano.

Il sole sorge alle ore 5,45 e tramonta alle ore 21,23.

“È “incontro, riflessione, azione”, ma la politica è anche dialogo, “dialogo rispettoso”, e non "negoziati ostili" tra partiti, scontro "violento” come spesso accade nei dibattiti e tantomeno "ideologia". (Papa Francesco)