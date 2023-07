INSOLITI terza edizione e INSOLITI Jeune Création

Insieme al programma della terza edizione di INSOLITI, la rassegna di arti performative in luoghi insoliti della Valle d'Aosta che interesserà dodici località valdostane e si protrarrà fino al 20 agosto, prende avvio e vita anche il progetto INSOLITI Jeune Création, ideato in collaborazione con la Fondazione Chanoux e realizzato grazie alla collaborazione del Comune di Ollomont, della Casa Alpina e dei Padri Barnabiti.

Il progetto è interamente dedicato alle nuove generazioni, ovvero a giovanissimi artisti under 25 provenienti da tutta l'Europa, dei quali è stato premiato il talento, il coraggio creativo e la visione particolarmente innovativa, selezionati grazie agli istituti di formazione nei quali i ragazzi stanno portando a termine i loro percorsi di formazione: l’Insas-école nationale de cinéma, la IAD e l’Académie des Beaux Arts di Bruxelles; la Scuola di teatro Jacques Lecoq, i Cours Florent, l'Université Paris 8, l'Université Sorbonne Cinéma, Les Arts décoratifs e l’ Ecole Stanislas di Parigi; lo IUAV di Venezia e la NABA di Milano; il BSMU master in documentary di Barcellona.

La spontanea vocazione fresca e internazionale dell'associazione Altitudini si concretizza di anno in anno intessendo una rete di contatti con altre realtà ed artisti europei e si è attuata in una prima edizione del progetto Esplor Art (di cui presentazione finale nel febbraio 2023, progetto sostenuto dall'Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Valle d'Aosta) e tramite una prima residenza artistica che già durante l'estate del 2022 è stata ospitata con successo nella Vallata di Ollomont.

Il progetto si sviluppa e solidifica quindi nell'estate 2023 grazie alla preziosa collaborazione con la Fondation Emile Chanoux – Institut d'Etudes Fédéralistes et régionalistes, con l'individuazione di artisti provenienti sopratutto dai paesi europei francofoni, riconoscendo nella lingua francese il mezzo di comunicazione naturale e privilegiato che ha permesso, già in altre occasioni, l'incontro e lo scambio di competenze artistiche e percorsi differenti.

Il progetto è stato candidato con successo alla Fondazione Compagnia di San Paolo, aderendo alle linee guida arte contemporanea e missione attrattività, con l'obiettivo esplicito di valorizzare il territorio utilizzando le particolarità e le originalità storiche, naturali, culturali, artistiche e linguistiche della Regione Valle d'Aosta e di offrire al pubblico locale, ai turisti e a tutti gli operatori una programmazione di qualità, multidisciplinare, aperta all'innovazione, allo scambio, alla ricerca e alle nuove generazioni.

Il progetto INSOLITI Jeune Création si articola in due settimane di residenza dei giovani artisti presso la Casa Alpina di Ollomont (dal 3 al 16 luglio), occasione per finalizzare i progetti in fase avanzata di lavorazione e già visionati dalla direzione artistica di Alessandra Celesia, per procedere poi con la presentazione dei lavori a tutto il pubblico.

Le presentazioni inedite dei giovani artisti sono accompagnate da lavori di artisti professionisti internazionali e opere già presentate e riconosciute in tutta Europa - come nel caso delle Street Arts Operas dall'Irlanda del Nord o di Not to Scale dalla Gran Bretagna, un'ora di autoteatro-performance recentemente ospitata dalla Triennale di Milano - proprio per favorire la conoscenza, lo scambio e il confronto tra vecchie e nuove generazioni, all'insegna della ricerca e dell'arte digitale, tema portante di questa terza edizione di Insoliti.

Primo appuntamento di apertura pubblica proprio mercoledì 12 luglio ore 18 a Ollomont, giorno di inaugurazione e partenza del programma di eventi, con l'esposizione di opere di arte plastica, digital media, audiovisiva e ceramica di e con i giovani artisti Margot Lecoq, Zola Mooney, Victoria Tran, Eleonora Locatelli, Natalia Polvani, Ottis Jordan, Nell Bicher. In serata alle ore 21.30 lo spettacolo Licheni della Compagnia francese Curious Industries. Giovedì 13 sempre ore 18 le performances, live documentary, stand up modern comedy e scritture teatrali di e con Giulia Violetta Macello, Bianca Scavezzon, Ottis Jordan, Mario Stephan, Alexian Fath, Martina Perrone, Florence Bovet, Roman Cadafalc, Catherine Fragny. A seguire ore 21.30 le Street Arts Operas di Dumbworld Productions. L'esposizione di opere viene poi riallestita il 14 luglio ad Aosta alla Cittadella dei Giovani con apertura alle h 18 a precedere lo spettacolo Maneggiami con cura di Officine Orsi (Italia-Svizzera) una video-installazione dell’artista Rubidori Manshaft sul tema della mancanza, ore 21.30 presso la Chiesa Santa Croce.

Il 15 luglio alle ore 18 alla Cittadella dei Giovani, la prima presentazione di Ligne 13 dei giovanissimi Marta Mcllduff e Andrew Nelson (Francia), un monologo accompagnato da musica elettronica in un percorso adolescenziale di crescita e ricerca dell’identità sessuale sul tragitto quotidiano per recarsi a scuola sulla linea13 della metro di Parigi.

Si passa a Bard il 15 luglio con le Naturali Divaganze di Andrea Carlotto e le musiche del Duo Moulin (Italia) per concludere domenica 16 luglio a Cogne con Not to scale in più sessioni di sperimentazione dalle ore 10 alle ore 16 e il Music Night delle ore 18 nel Giardino della Biblioteca, un percorso sonoro che vede protagonisti i giovani Adèle Martin, Liam Mcllduff, Cyril Stephan, Andrew Nelson, Sébastian Bellon, Victor Poulet e Raphael Pottier Cui.

Il progetto INSOLITI Jeune Création è realizzato grazie al contributo della Compagnia di San Paolo, capofila di progetto la Fondazione Chanoux, in collaborazione col Comune di Ollomont, Comune di Aosta e Cittadella dei Giovani, Comune di Bard e Comune di Cogne, Casa Alpina di Ollomont e grazie all'ospitalità dei Padri Barnabiti.