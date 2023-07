Si è conclusa positivamente questa mattina l'avventura degli alpinisti bloccati in quota ieri per condizioni meteo avverse

Ieri mattina la Cus ha ricevuto due chiamate di soccorso per due cordate (una sulla punta bifida delle Aiguille noire de Peuterey, la seconda sul Pillier d’Angle sulla via di arrampicata Divine Providence ) in quanto a causa di un violento temporale erano bagnati ed impossibilitati a proseguire. Sono stati effettuati due tentativi di avvicinamento in elicottero con esito negativo: impossibile raggiungerli a causa della nebbia e della pessima visibilità in quota.

Alle ore 10.30 i due alpinisti francesi bloccati sul Pilier d'Angle, in contatto con la Centrale, hanno riferito che che uno dei due cominciava ad avere segni di ipotermia.

Un ulteriore tentativo ha dato esito negativo a causa delle condizioni ancora peggiori rispetto alle prime ore del mattino.

Nel frattempo i due alpinisti sull’Aiguille Noire hanno riferito di essersi ripresi dal freddo e comprese le difficoltà di avvicinamento dei soccorsi hanno comunicato di essere in grado di proseguire da soli la discesa.

Alle 15.40 grazie ad una schiarita sono stati individuati i due alpinisti bloccati sul Pilier d’Angle ma il recupero non è stato possibile per il ritorno repentino delle nubi.

Non è stato neanche ipotizzabile un tentativo di squadra via terra (considerate le condizioni meteo e anche il fatto che si trovino su una delle vie più difficili delle Alpi).

Alle ore 17.30 vista una parziale schiarita si è proceduto con un altro tentativo, anche questo con esito negativo. L'elicottero è rimasto in piazzola a Courmayeur ma non si è verificata alcuna tregua delle condizioni meteo fino a fine effemeridi. Quindi è rientrato in base. All'alba di oggi l'avventura degli alpinisti si è conclusa in modo positivo.