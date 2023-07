Franco Manes nella Commissione della Commissione parlamentare di inchiesta su condizioni sicurezza e degrado città e periferie

"Il concetto di periferia è generato anche dalle aree marginali e dai piccoli comuni che gravitano su aree conurbate in cui l’eccessiva concetrazione dei servizi e delle attività impoverisce i territori generando così desertificazione demografica, sociale, culturale e infrastrutturale. Temi che toccano anche il territori di montagna e delle aree interne”.

Il deputato della Valle d'Aosta, Franco Manes, spiega le ragioni per le quali ha aderito alla proposta del Presidente della Camera, Fontana, di entrare a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

"La Commissione - aggiunge Manes - sarà impegnata in attività di studio, analisi ed approfondimento a cui seguiranno proposte efficaci che si spera possano trovare concretezza in specifiche proposte di legge".

Per troppo tempo le periferie sono state abbandonate a loro stesse o peggio, sono diventati luoghi di sperimentazione e non è raro, purtroppo, che siano teatro di episodi di violenza e degrado. “Dobbiamo invertire la tendenza: questa è una sfida importante che va assolutamente affrontata con determinazione per restituire sicurezza e decoro agli agglomerati urbani dai più grandi ai più piccoli" conclude Manes.