A Saint-Nicolas l'école d'été "Langues et cultures alpines en devenir: l'aire francoprovençale"

"Langues et cultures alpines en devenir : l’aire francoprovençale" est le titre de la deuxième édition de l'école d’été qui réunira 24 étudiants et professeurs universitaires à Saint-Nicolas de lundi 10 à vendredi 14 juillet 2023 à la Meison de Sandre (Centro polifunzionale).

Organisée par le Centre d’études francoprovençales René Willien avec le soutien du Conseil de la Vallée et de la Commune de Saint-Nicolas, il s’agit d’une semaine de formation universitaire internationale dont l’objectif est d’offrir aux participants une vision large et pluridisciplinaire d’une région alpine et de ses habitants par le biais d'une série de communications sur la langue francoprovençale, sur les pratiques communicatives, sur les études d’anthropologie alpine, sur la littérature, sur l’évolution de la tradition orale ou encore sur les plus récentes perspectives d’enseignement.

La leçon inaugurale de l'école sera lundi 10 juillet, à 14h, autour du thème "La Vallée d'Aoste et l'aire francoprovençale" avec les interventions de la Directrice du Centre d'études francoprovençales, Christiane Dunoyer, ainsi que de deux membres de l’équipe scientifique du Centre: Natalia Bichurina de l'Université Sorbonne Nouvelle, CNRS, Paris, et Fabio Armand de l'Université Catholique de Lyon, Institut Pierre Gardette.

Après le succès de l’année dernière, cette deuxième édition est réalisée en partenariat avec les Universités de Berlin, Lyon, Neuchâtel, Turin et Vallée d'Aoste et offre une approche innovante aux participants ainsi qu’au grand public, permettant aux non spécialistes du francoprovençal de pénétrer dans un univers passionnant qui pourra être exploité dans d’autres domaines de la recherche scientifique, en donnant à la Vallée d’Aoste et plus en général à la culture alpine une plus grande visibilité au sein du monde académique international. Quant aux spécialistes du francoprovençal, ils ont l’occasion de côtoyer des experts d’autres disciplines, de découvrir des méthodologies différentes et de poser ainsi un regard plus critique sur leur objet d’étude.

La population locale est invitée à participer à l’ensemble de l’offre culturelle car toutes les conférences sont ouvertes au grand public dans la mesure des places disponibles. Parmi les thèmes discutés, mardi 11, à 9h30, Natalia Bichurina interviendra sur la déconstruction de certains stéréotypes sur les langues minoritaires et le francoprovençal; mercredi 12, à 14h30, Fabio Armand parlera des êtres fantastiques des imaginaires alpins partant de notes de folklore narratif; jeudi 13, à 16h, Christiane Dunoyer présentera les référents spatiaux en francoprovençal; vendredi 14, à 10h30, Agathe Papay de l'Université de Toulouse se penchera sur le thème "jeux de mains, jeux de mourra".

Des rendez-vous du soir sont aussi proposés à la population. Mardi 11 juillet, 21h, Maison de Sandre: présentation des actes de la Conférence annuelle du 9 octobre 2021 "Le Folklore narratif en devenir: persistances et innovations"; une animation théâtrale accompagnera l'événement. Jeudi 13 juillet, 21h, Place de la Cure: table ronde en francoprovençal "Passé la lenva: enjeux et défis de la transmission linguistique".