Venti anni di A piedi tra le nuvole: spegni il motore, ascolta la montagna

Tutte le domeniche dal 9 luglio al 27 agosto e a Ferragosto torna l’iniziativa A piedi tra le nuvole che compie venti anni! Un ricco calendario estivo di eventi che invitano a scoprire il territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso come luogo ideale per una vacanza sostenibile e a contatto con la natura.

Dopo aver lasciato il proprio mezzo al parcheggio del Lago Serrù, che anche quest’anno sarà a pagamento con tariffa giornaliera, si può decidere di raggiungere il Colle del Nivolet a piedi, in bicicletta o salendo in quota con le navette gestite da GTT. L’orario di chiusura della strada sarà dalle 9.30 alle 18 e sarà possibile ridiscendere in auto a partire dalle ore 16. Sarà inoltre disponibile dal lunedì al sabato un servizio di navetta feriale, gratuito grazie al contributo di Comune di Ceresole Reale, Comune di Noasca, Comune di Locana e Parco Nazionale Gran Paradiso.

Ogni domenica, ogni ora tra le 10.30 e le 15.30, "scopri Parco", escursione al Colle del Nivolet con una guida del Parco che accompagnerà lungo un breve itinerario dedicato ad un tema specifico. Per partecipare alle escursioni è sufficiente presentarsi 10 minuti prima dell’orario al punto informativo delle Guide presente in località Serrù o nel luogo indicato come luogo di ritrovo. Si accetteranno iscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (25 persone).

Sempre nelle domeniche interessate dall’iniziativa, dalle 15 alle 16.30, passeggiata, a misura di bambino (dai 5 anni), con le Guide del Parco alla scoperta delle bellezze naturali di un Parco ormai centenario con visita alla mostra permanente Le Torbiere d’Alta Montagna, giochi e piccole attività naturalistiche. Orari: dalle ore 15.00 alle ore 16.30. L’attività è gratuita, info e prenotazioni al numero: 0124.901070, info.pie@pngp.it o al punto info del Parco in Località Serru’.

In settimana, inoltre, tra Locana e il Nivolet sarà inoltre disponibile dal lunedì al sabato un servizio di navetta feriale, gratuito grazie al contributo di Comune di Ceresole Reale, Comune di Noasca, Comune di Locana e Parco Nazionale Gran Paradiso.

