Con Mate alla scoperta dell'Osservatorio astronomico di Saint-Barthelemy

I ragazzi di oggi (ma anche molti adulti) non sono più abituati ad alzare gli occhi e guardare verso l’alto. Tra l’inquinamento luminoso e la frenesia del quotidiano non

riescono più ad apprezzare le meraviglie di un cielo stellato. Cosa si perdono lo spiegano Jean-Marc Christille, Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Saint-Barthélemy e Andrea Bernagozzi, ricercatore presso lo stesso Osservatorio. Ma cercheremo di proporvi anche alcune curiosità come, ad esempio, l’origine del termine Planète o capire cosa sono gli “esopianeti”. Siete pronti a tuffarvi con noi nello Spazio. Allora seguiteci in questa terza puntata dedicata all’Osservatorio di Saint-Barthelemy.





De nos jours les jeunes (mais probablement les adultes également) n'ont plus l'habitude de lever les yeux et de regarder vers le haut. Entre pollution lumineuse et frénésie du quotidien nous ne sommes plus capables d'apprécier la magie et la beauté d'un ciel étoilé. Jean-Marc Christille, directeur de l'Observatoire astronomique de Saint-Barthélemy et Andrea Bernagozzi, chercheur au même Observatoire vont nous expliquer ce que nous nous perdons Mais nous essaierons aussi de vous proposer quelques curiosités comme, par exemple, l'origine du terme Planète ou de comprendre ce que sont les "exoplanètes". Êtes-vous prêt à plonger avec nous dans l'espace ? Alors suivez-nous dans ce troisième épisode consacré à l'Observatoire de Saint-Barthélemy.