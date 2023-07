Tempi di maturità: Codacons boccia direzione strategiaca Usl ed il suo operato

Il Codacons Vda continua a ricevere segnalazioni da cittadini e pazienti in merito a difficoltà di accesso al pronto soccorso e di accesso alle visite specialistiche. Inizia così il comunicato dell'associazione di consumatpri presieduta da Giampiero Marovino che boccia senza appello i vertici del servizio sanitario valdostano

"Il Codacons VDA - ribadisce la nota - boccia l'operato delle strutture di vertice dell'Ausl e le ultime decisioni appaiono 'pezze logore' e accorgimenti senza risultati concreti. Visti gli scarsi risultati si propone la diminuzione delle figure di vertice ( direzione strategica senza risultati concreti)".

La richiesta per un incontro datata 17 maggio per il ripristino del tavolo di confronto con l’ associazioni dei consumatori che rappresenta cittadini alla data attuale risulta inevasa.

Le richieste a suo tempo presentate permangono:

1. Visite specialistiche e accertamenti diagnostici con liste d'attesa bloccate, vis. Allergologica, vis. Cardiologica + ecg, vis. Dermatologica – nei, vis diabetologica, vis endcrinologica, vis. Andrologica, vis. Urologica, vis. Urologica È, vis. Uroflussometria indicando numero complessivo dei medici del reparto e le visite settimanali eseguite ogni settimana

2. Pronto soccorso: analisi andamento del servizio e analisi dei tempi di attesa e delle iniziative assunte. Si chiede di prendere visione delle relazioni periodiche di servizio con i dati relativi ai vari codice assegnati per gli ultimi due mesi.

3. Medici di medicina generale: mancata comunicazione ai pazienti della cessazione di attività del medico di famiglia; mancato inserimento del Curriculum Vitae con indicazione della specializzazione di tutti i medici convenzionati sul sito web ausl vda

4. Elastografia – Fibroscan: in riferimento alle precedenti richieste ( anno 2017 e seguenti) si chiede di conoscere se i reparti di Gastroenterologia e Infettivologia saranno dotati nel 2023 di tale apparecchiatura

5. Alzheimer – Demenze: stato di avanzamento del progetto in corso e numero pazienti effettivamente coinvolti e risultati ottenuti. Dello stato dell’indagine territoriale sull’incremento della patologia .

"Prendiamo atto della fine dello stato di emergenza legata alla pandemia ma non ci sono stati segnali tangibili di inversione di tendenza da parte delle strutture sanitarie proposte – afferma Giampiero Marovino- le criticità sulla sanità pubblica in Valle d’Aosta preoccupa , siamo consapevoli delle difficoltà esistenti , ma non possiamo rimanere inerti a fronte di una situazione di estremo malessere per la popolazione".