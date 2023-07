Coreano scivola nel nevaio, finisce in acqua salvato dal Soccorso Alpino Valdostano

Giunti sul posto i soccorritori del Soccorso Alpino Valdostano si sono resi conto che non si trattava di una scivolata ma di una caduta di 5/6 metri in un buco apertosi al passaggio dell'escursionista sud coreano che è finito in un canalone di acqua.

Uno dei due soccorritori si è fatto calare nel buco dal collega ed una volta imbragata la persona questa è stata estratta dal secondo tecnico del Soccorso Alpino aiutato dal medico. Visto lo stato di ipotermia il medico ha predisposto l’immediato recupero in elicottero e trasporto in ospedale mentre il secondo tecnico è e rimasto sul posto a recuperare il collega.

Il paziente è stato visitato in pronto soccorso e dimesso in serata con contusioni non gravi.