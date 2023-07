BATTAGLIONE CERVINO, UNA STORIA DI EROI - galleria fotografica Ana

Due volte formato ed altrettante volte distrutto nell’ultima Guerra Mondiale, unico Battaglione decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare! Sui 17 treni di reduci che tornarono dalla Russia il Monte Cervino occupava un solo carro!

Questi sentimenti hanno caratterizzato la 65° Commemorazione dei Diavoli Bianchi svolta a Cervinia, questa volta nella giornata di sabato per consentire al Generale Comandante delle Truppe Alpine, Ignazio Gamba, di poter partecipare domenica alla celebrazione Solenne sul Colle di Nava (valico fra Liguria e Piemonte ), con la presenza del Labaro Nazionale e del Presidente Sebastiano Favero, per ricordare il sacrificio della Divisione Cuneense che nella Campagna di Russia schierò 16.500 uomini.

Di essi 13.470 furono i caduti o dispersi.

Pagine gloriose di storia patria scritte da giovani ragazzi di vent’anni ai quali la guerra troppo presto tolse la vita. “A loro, ai Reduci , ai Cervinotti che oggi ricordiamo va la nostra riconoscenza ed infinito rispetto “, parole ripetute più volte nei discorsi ufficiali che, nello splendente scenario della Chiesetta degli Alpini, hanno tenuto gli oratori ufficiali: il Vice Sindaco di Valtournenche , Massimo Chatrian; il Presidente della Sezione Valdostana Ana, Carlo Bionaz; il Presidente della Regione Valle d’Aosta , Renzo Testolin; il Consigliere Nazionale Ana , Paolo Saviolo, ed il Comandante delle Truppe Alpine, Generale Ignazio Gamba.

Preziosa ed importante la delicata presenza della Signora Maria Ingegnoli nipote dell’Alpino del Battaglione Cervino, Mario Bonini, M.O.V.M., morto in Russia nel gennaio del 1941.

Sulla giacca porta con orgogliosa deferenza la medaglia d’oro dello zio e consente ogni volta di ricordare alcuni tra gli ultimi Cervinotti che salirono quassù, all’ombra della Gran Becca.

Osvaldo Bartolomei era stato l’ultimo ad entrare nella Chiesetta, quattro anni fa, con Maria Ingegnoli. E’ morto lo scorso, ai primi di luglio, ma c’è ancora chi ricorda le sue parole : “Ero scapolo, mi piaceva sciare e chiesi di entrare tra gli alpini sciatori perché sapevo che era un Battaglione Unico nel suo genere . L’esperienza in Russia non si sarebbe mai potuta cancellare , per questo, tutti gli anni, fin quando potrò, io verrò quassù per ringraziare la Provvidenza che mi ha fatto tornare a casa.”

Caro e generoso Osvaldo, la sua fu una testimonianza che non dobbiamo mai dimenticare , così come quella di Angelo Minuzzo, l’ultimo dei Cervinotti valdostani. Ragazzi, uomini , giovani soldati che seppero essere coerenti e leali rispondendo con un sublime senso del dovere ad uno Stato che chiedeva loro il sacrificio della vita.

Intensa e struggente come sempre l’omelia di Don Paolo Paone, il sacerdote alpinista di Valtournenche che ha officiato la Santa Messa .

Il Gonfalone di Valtournenche, Vessilli , Gagliardetti , Labari di tante associazioni, Alpini, Militari, la Fanfara Sezionale , il Coro Monte Cervino, la Croce Rossa Italiana con le Infermiere Volontarie dei Corpi ausiliari delle Forze Armat , Assessori Regionali e Comunali, una bella sfilata per le vie di Cervinia prima di salire nel prato davanti alla Chiesetta degli Alpini, in una giornata ricca di colori e profumi dell’estate, protetti e custoditi dalla maestosità del Cervino .

Carlo Gobbo , Comunicato per la Sezione Valdostana A.N.A.