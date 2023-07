Maria Elena Udali eletta Presidente della Consulta regionale per le pari opportunità

Maria Elena Udali è la nuova Presidente della Consulta regionale per le pari opportunità. L'ha eletta l'Assemblea della Consulta riunita nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 4 luglio 2023. Maria Elena Udali rappresenta in seno alla Consulta le associazioni di categoria Confcommercio - Imprese per l'Italia Regione Valle d'Aosta, ADAVA, Coldiretti e Confartigianato Valle d'Aosta.

Ad affiancarla un Comitato esecutivo composto dalla Vicepresidente Raffella Roveyaz, Consigliera comunale di Aymavilles, dalla Segretaria Fabiola Megna del Partito Democratico e dalle due Consultrici Raffaella Matar-Sahd del Centro donne contro la violenza di Aosta e Alessia Prochilo di Italia al Centro VdA - Noi moderati.

«Onorata di poter intraprendere questo percorso accompagnata da una squadra di donne brillanti e capaci, ognuna competente nel suo ambito e settore - dice la neo Presidente -. Mia la responsabilità d’imparare a conoscerle e ascoltarle tutte, nostra la responsabilità di mettere insieme tutte le migliori idee per il raggiungimento di un risultato ottimale. Consapevole che il mio ruolo non sarà facile, sono pronta ad affrontarlo con determinazione, spirito propositivo e umiltà, sapendo che è insieme che si può sostenere il cambiamento.»

L'organismo si propone di attuare politiche per il rispetto delle identità e della valorizzazione delle differenze di genere, dell'equità di distribuzione dei poteri e delle responsabilità tra i generi, del superamento delle discriminazioni, dirette o indirette, verso le donne e dell'incremento della loro partecipazione in ogni ambito.

Della Consulta fanno parte anche: Miguelina Santana Baldera (Uniendo Raices - Donne latino americane Valle d'Aosta); Manuela Bergamasco (Vicesindaca di Quart); Franca Borre (Union Valdôtaine); Dorina Brunod (Vicesindaca di Châtillon); Sonia Caracciolo (Lega Vallée d'Aoste); Cristina Del Favero (CGIL Valle d'Aosta); Alessandra Fanizzi (Conferenza valdostana delle professioni); Francesca Farinella (Consigliera comunale di Ayas); Sara Favre (Union Valdôtaine); Clotilde Forcellati (Assessora comunale di Aosta); Raffaella Foudraz (Consigliera regionale); Erika Guichardaz (Consigliera regionale); Chiara Minelli (Consigliera regionale); Denise Noussan (Union Valdôtaine); Giacinta Prisant (DORA - Donne in Valle d'Aosta); Patrizia Scaglia (Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta); Vera Verducci (Forza Italia Valle d'Aosta); Katya Foletto (Consigliera di parità della Regione autonoma Valle d'Aosta).