Il SAVT INDUSTRIE partecipa allo sciopero nazionale di 4 ore per il settore metalmeccanico

"Le imprese ed i lavoratori del settore metalmeccanico stanno affrontando una situazione econo- mica e sociale estremamente delicata. Da anni il nostro Paese assiste alla riduzione della sua base produttiva e, in questa fase di grandi trasformazioni e di processi di transizione ecologica, digitale, energetica e tecnologica, mancano orientamenti e decisioni politiche riguardo al lavoro e all’industria. Sono necessari interventi urgenti di politica industriale che al momento mancano da parte del governo nazionale, e senza di essi si rischia di peggiorare ulteriormente la situazione economica anche a livello regionale, situazione spesso caratterizzata da troppa incertezza, ne sono dimostrazione le diverse casse integrazioni messe in campo ciclicamente anche a livello valdostano". Sono queste le ragioni per le quali il Savt ha aderito allo sciopero.

Il il sindacato autonomo valdostano "è indispensabile porre al centro il lavoro dell’industria metalmeccanica e degli impianti se si desidera una transizione reale, altrimenti si corre il rischio di aggravare la condizione dei lavoratori e delle lavoratrici, già pesantemente colpiti da pandemia, crisi, instabilità geopolitica che incidono pesantemente su il potere d’acquisto dei salari".

Il SAVT INDUSTRIE aderisce allo sciopero di quattro ore, di venerdì 7 luglio, messo in atto a livello nazionale perché sono necessarie scelte politiche e industriali affinché i cambiamenti si trasformino in opportunità concrete.

Il SAVT, insieme a FIM, FIOM e UILM, chiede: • l’apertura di tavoli di discussione sui settori e sulle filiere in difficoltà per definire piani di sviluppo; • un aumento degli investimenti pubblici e privati nei settori strategici e la reindustrializzazio- ne delle aree di crisi per garantire l’occupazione; • la valorizzazione e il sostegno al reddito derivante dal lavoro; • l’impegno condiviso nella discussione e nell’utilizzo delle risorse del PNRR per lo sviluppo del settore metalmeccanico; • la riforma degli ammortizzatori sociali, con strumenti adeguati alla transizione ecologica e digitale; • l’incentivazione di contratti di espansione e solidarietà per ridurre l’orario di lavoro e pro- muovere l’occupazione giovanile; • un piano di formazione sulle nuove competenze, la riqualificazione e il miglioramento degli Istituti Tecnici Superiori e del sistema universitario; • interventi per incrementare la dimensione delle imprese, superare le gare al massimo ribasso negli appalti e stabilizzare il lavoro precario.

Il lavoro nell’industria metalmeccanica e degli impianti è sempre stato cruciale per l’economia del nostro paese e deve diventare il motore per il suo futuro e per un nuovo sviluppo.