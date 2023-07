Si è chiusa la 27ª edizione di CELTICA Valle d’Aosta, la festa internazionale di musica, cultura e arte celtica più alta d’Europa

Il commento a caldo di Laura Plati e Riccardo Taraglio – rispettivamente direttrice tecnica e direttore artistico – è estremamente positivo: «Questa ventisettesima edizione ha incarnato perfettamente il motto di Celtica, che è riportato all’ingresso del Bosco del Peuterey: Non ci sono estranei qui, solo amici che non abbiamo ancora incontrato. L’energia, l’atmosfera, le emozioni, le sensazioni percepite nei giorni della manifestazione hanno reso quasi indistinguibili pubblico e organizzatori. Tutti noi abbiamo percepito l’armonia che si è respirata nel Bosco e il desiderio da parte di tutti di realizzare anche quest’anno il Sogno che continua da 27 edizioni».

I numeri confermano il successo della manifestazione: Celtica 2023 ha registrato 13.300 presenze negli eventi organizzati tra Aosta, Courmayeur, di cui 10.500 presenze nel solo Bosco del Peuterey. Il successo è dovuto innanzi tutto allo sforzo dell’associazione culturale Clan Mor Arth – Clan della Grande Orsa, che dal 1997 organizza la manifestazione, e dal supporto di oltre 160 volontari, coordinati da 22 responsabili di settore. Il programma proposto al pubblico quest’anno era composta da circa 50 concerti e spettacoli, 180 animazioni e attività, 50 conferenze ripetute nei 4 giorni, offerti da 90 musicisti e ballerini, 60 rievocatori (Clan della Fossa, Labarum Bagauda Teuta Laevi, Arcieri del Grifone, Cantos Alisianon), 45 artigiani.

Foto di Laura Canesi

Il grande protagonista della festa è stato come sempre il secolare Bosco del Peuterey, che ha ospitato la gran parte degli appuntamenti: un valore aggiunto certificato lo scorso marzo dai CeltCast Awards di Amsterdam, dove Celtica ha vinto il primo premio come miglior location e il terzo premio come miglior festival.

La novità della 27ª edizione è stata l’ouverture organizzata ad Aosta in collaborazione con il Comune di Aosta in occasione della Festa della Musica il 21 e 22 giugno.

Come da tradizione la musica è stata la protagonista delle 4 giornate: artisti provenienti da Italia, Scozia, Francia e Polonia hanno animato le giornate e le nottate. Oltre ad amici “storici” come Vincenzo Zitello, Katia Zunino e i Gens d’Ys, il pubblico ha acclamato le esibizioni di: Gnoss (Scozia), Celtic Knot Pipes & Drums (Italia), Uncle Bard and the Dirty Bastards (Italia), Beltaine (Polonia), Falasgair (Scozia), Tarran (Scozia), Compagnia del Coniglio (Italia), Barbagelata (Italia), Gwennyn (Francia), The Selkie (Italia), Andrea Rock and the Rebel Poets (Italia).