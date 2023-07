TORNA L’EVENTO DEDICATO ALLA CREATIVITÀ DEGLI OVER 50

La 3° edizione della Settimana della Creatività, appuntamento organizzato dall’Associazione 50&Più, arriva ad Assisi. Dall’11 al 16 luglio 2023 si svolgeranno cinque giorni di laboratori e incontri dove i partecipanti saranno chiamati a esprimere e sperimentare il proprio lato artistico. In questa cornice, si svolgeranno anche le premiazioni della 41° edizione del Concorso 50&Più di Prosa, Poesia, Pittura e Fotografia, volto a valorizzare e premiare la creatività degli over 50.

Oltre ai laboratori di pittura, fotografia e poesia, appuntamenti fissi per i partecipanti, torneranno anche quelli di scrittura creativa e mosaico, già proposti nella scorsa edizione. Ad unire tutte queste discipline artistiche è il bisogno di dare voce alla propria creatività, approfondendo le tecniche e scoprendo nuove passioni tramite gli incontri quotidiani guidati da docenti specializzati.

Giulio Rigoni, pittore, si occuperà del laboratorio incentrato sull’arte e il collage; Patrizia Copponi, fotoreporter, docente di fotografia, proporrà un laboratorio incentrato sul reportage e l’arte di raccontare per immagini; a Elio Pecora, poeta, saggista, scrittore, critico letterario, sarà affidato il laboratorio di lettura e produzione di versi; Anna Finelli trasferirà ai partecipanti la meravigliosa arte bizantina del mosaico, mentre Enrico Valenzi, direttore e docente della prestigiosa Scuola Omero, si occuperà del laboratorio di scrittura creativa.

«Abbiamo pensato di organizzare la 3° edizione della Settimana della Creatività nella città di Assisi, dove si respira un’aria speciale. Nella natura umbra, nei ciottoli delle strade e nelle pietre delle tante chiese, infatti, è come se fosse rimasta impressa l’impronta delle grandi anime che l’hanno abitata nei secoli. In questa piccola cittadina piena di turisti regna un rispettoso, inatteso, silenzio; e dopo soli pochi minuti davanti alle basiliche entra subito nell’animo una quiete particolare, meditativa», ha affermato Carlo Sangalli, Presidente di 50&Più. «Ad Assisi è come se si avvertisse che non possiamo essere nel mondo per caso. Ed è anche ciò che accade con il processo che dà vita all’arte. Tramite l’esperienza artistica è possibile cercare un senso, dare forma ai pensieri e ai sentimenti, mettere a fuoco le domande. Proprio come fanno gli artisti di 50&Più che ogni anno prendono parte a questa manifestazione, regalandoci nuovi spunti di riflessione e arricchendo con le loro opere lo scambio culturale promosso dall’Associazione».

Simbolo della Settimana della Creatività e del Concorso 50&Più è la farfalla: immagine ideale di libertà e rinascita che negli anni ha acquisito importanti e sempre nuovi significati. Dalla 41° edizione, infatti, tutte le opere ammesse al Concorso verranno premiate con la Farfalla 50&Più, mentre cinque opere per ogni categoria (prosa, poesia, pittura e fotografia) verranno selezionate dalla giuria e premiate con la Libellula 50&Più. A valutare le opere in gara sarà la giuria formata dalla fotografa Patrizia Capponi; da Renato Minore, giornalista e scrittore; dal poeta Elio Pecora; da Giulio Rigoni, artista e pittore contemporaneo e da Duccio Trombadori, pittore, giornalista e critico d’arte.

Oltre alla proclamazione dei vincitori e alla consegna delle Libellule e delle Farfalle, verranno consegnate anche le Superfarfalle. Un riconoscimento che spetta ai concorrenti già vincitori nell’edizione precedente e che viene assegnato mediante votazione dei lettori della rivista 50&Più e di Spazio50. Coloro che riceveranno il riconoscimento nel 2023 sono: Emilia Mastrangelo con l’opera “Dreams” per la sezione prosa; Adelino Bresciani con “Caro merlo” per la sezione poesia; Emma Martin con “Vivaci riflessi di bucato” per la pittura e Carlo Trevisan con l’opera “Fibra: il nuovo Tsunami” per la sezione fotografia.

Tutte le informazioni e il programma della Settimana della Creatività sono disponibili su Spazio50.