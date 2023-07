Giunta regionale: comunicato dei provvedimenti

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha conferito l’incarico alla Finaosta S.p.A. per la realizzazione di uno studio per l’elaborazione delle linee guida per il rilancio della Casa da gioco Casinò de la Vallée S.p.A., e dei correlati servizi alberghieri e per la migliore governance della società, successivamente alla chiusura del concordato, alla luce delle esigenze in termini di ottimizzazione e di efficienza della Casa da Gioco.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono state approvate le modifiche al programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2023-2025. Nello specifico si tratta di un nuovo capitolo di spesa per consentire l’affido dei lavori di realizzazione dell’accesso della pista forestale antincendio di Vignole nel Comune di Aosta. L’importo complessivo è di 113.804.57 euro per l’anno 2023.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata presa in esame la deliberazione relativa all’approvazione delle disposizione organizzative per il funzionamento delle centrali di committenza regionali per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con questo atto, che sarà sottoposto al parere del Consiglio permanente degli Enti locali, sono riviste e riorganizzate in via temporanea le modalità di centralizzazione delle funzioni di committenza dei contratti pubblici, in conformità a quanto stabilito dal nuovo codice degli appalti che è efficace dal 1° luglio 2023.

La Giunta regionale ha deciso di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge relativo alle “Disposizioni in materia di gestione e funzionamento dell’Ente Parco naturale Mont Avic”. L’atto permette all’Ente Parco di assicurare le attività istituzionali relative alla conservazione, gestione e valorizzazione dell’ambiente naturale anche nella nuova area parco, ricadente nel territorio del Comune di Fénis, attraverso il reclutamento di due unità di personale da assegnare al settore tecnico. Inoltre, le modifiche alla composizione del consiglio di amministrazione permettono l’adeguamento delle disposizioni regionali ai principi nazionali generali di contenimento della spesa pubblica.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sono stati approvati, per il 2023, i lavori di manutenzione straordinaria della telecabina regionale “Aosta – Pila” da parte della Pila S.p.A., così da garantire l’apertura dell’impianto per l’inizio della stagione invernale 2023/2024. La spesa complessiva è di 147.715,06 euro.