Almanach de mardi 4 juillet sainte Elisabeth de Portugal

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Martedì 4 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Torino - pomeriggio

Adempimenti CEP

Venerdì 7 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 8 luglio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Vescovado - ore 10.00-13.00

Riunione in videoconferenza del Consiglio Episcopale Permanente CEI

Domenica 9 luglio

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa

Lunedì 10 luglio

Vescovado - ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Vescovado -ore 18.30

Incontro Ordo Virginum

Martedì 11 luglio

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis - ore 11.00

S. Messa per la solennità di San Benedetto abate

Incontro con la Comunità monastica

Mercoledì 12 luglio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Venerdì 14 luglio

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

LE MESSAGER RICORDA sainte Elisabeth de Portugal

La Chiesa celebra Sant' Elisabetta di Portogallo Regina

Nacque a Saragozza, in Aragona (Spagna), nel 1271. Figlia del re di Spagna Pietro III, quindi pronipote di Federico II, a soli 12 anni venne data in sposa a Dionigi, re del Portogallo, da cui ebbe due figli. Fu un matrimonio travagliato dalle infedeltà del marito ma in esso Elisabetta seppe dare la testimonianza cristiana che la portò alla santità. Svolse opera pacificatrice in famiglia e, come consigliera del marito, riuscì a smorzare le tensioni tra Aragona, Portogallo e Spagna. Alla morte del marito donò i suoi averi ai poveri e ai monasteri, diventando terziaria francescana. Dopo un pellegrinaggio al santuario di Compostela, in cui depose la propria corona, si ritirò nel convento delle clarisse di Coimbra, da lei stessa fondato. Dopo la morte avvenuta nel 1336 ad Estremoz in Portogallo, il suo corpo fu riportato al monastero di Coimbra. Nel 1612 lo si troverà incorrotto, durante un'esumazione, collegata al processo canonico per proclamarla santa. Fu canonizzata a Roma da Urbano VIII nel 1625.

Il sole sorge alle ore 5,45 e tramonta alle ore 21,23.

“È “incontro, riflessione, azione”, ma la politica è anche dialogo, “dialogo rispettoso”, e non "negoziati ostili" tra partiti, scontro "violento” come spesso accade nei dibattiti e tantomeno "ideologia". (Papa Francesco)