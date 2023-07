“Verso la Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027”, un evento organizzato dal GAL Valle d’Aosta

La Strategia di Sviluppo Locale (SSL) è un documento che descrive gli interventi e le operazioni che il GAL attiverà nei prossimi anni e che devono rispondere a obiettivi ed esigenze specifiche del territorio valdostano. In quest’ottica, il GAL ha avuto la possibilità di scegliere al massimo due ambiti attorno ai quali costruire la strategia, individuandoli tra 6 possibili tematiche: servizi ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio; sistemi locali del cibo, distretti e filiere agricole e agroalimentari; servizi, beni e spazi collettivi e inclusivi; comunità energetiche, bioeconomiche e ad economia circolare; sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali e sistemi produttivi locali artigianali e manifatturieri.

Nel corso dell’incontro, verrà presentata la proposta di Strategia di Sviluppo Locale, risultato del percorso di animazione e ascolto del territorio svolto nei mesi di maggio e giugno, che ha visto coinvolti diversi soggetti (amministratori pubblici, associazioni agricole, turistiche, dei servizi e del terzo settore, imprenditori e cittadini). Sarà l’ultima occasione di confronto per raccogliere nuove suggestioni, in vista della candidatura della Strategia prevista per il 31 luglio 2023.