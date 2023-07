Casermetta al Col del La Seigne - Val Veny “Proseguono per tutta l'estate gli atelier scientifici più alti d'Europa”

A partire dal 02 luglio Fondazione Montagna sicura, in collaborazione con le Guide escursionistiche di SIRDAR, organizza un ciclo di 10 Atelier di animazione ed educazione ambientale presso la Casermetta dell’Espace Mont-Blanc al Col de La Seigne. Si tratta di una serie di appuntamenti scientifici su diverse tematiche afferenti alla montagna, al territorio, ai ghiacciai, alla flora, alla storia del luogo che caratterizzeranno le domeniche di luglio e agosto fino all’ultimo atelier in programma il 3 settembre 2023. La Casermetta, luogo di svolgimento delle attività, è situata sull’itinerario del Tour du Mont-Blanc ed è raggiungibile a piedi da La Visaille (Val Vény, Courmayeur), con un percorso di 2h30 - 3h00, si trova a circa 45 minuti dal rifugio Elisabetta e a soli 20 minuti dal Col de La Seigne, al confine tra Italia e Francia. Gli atelier in programma, a richiesta dalle ore 09:00 alle 16:00, saranno tenuti in italiano, inglese e francese a seconda della provenienza dei partecipanti. È gradita la prenotazione entro il venerdì precedente all'atelier inviando una mail a casermetta@fondms.org.



Atelier proposti:

09 luglio 2023: Flora degli ambienti calcarei e glaciali.

16 luglio 2023: Effetti del Cambiamento climatico sulla Biosfera in alta quota.

23 luglio 2023: I Ghiacciai del Monte Bianco nel passato e oggi.

30 luglio 2023: Storia del Col de La Seigne, un luogo di passaggio particolare.

06 agosto 2023: Flora degli ambienti calcarei e glaciali.

13 agosto 2023: La Storia delle Alpo dentro Les Pyramides Calcaires (geologia e geomorfologia).

20 agosto 2023: Effetti del Cambiamento climatico sulla Biosfera in alta quota.

27 agosto 2023: Storia del Col de La Seigne, un luogo di passaggio particolare.

03 settembre 2023: Tecnologia al servizio delle strutture in Alta Quota.

Corso di formazione in telerilevamento ottico

Fondazione Montagna sicura, in collaborazione con INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e con i partner regionali di EoVdA, organizza un corso di formazione, accreditato presso gli ordini professionali di riferimento, sull’utilizzo diretto e interattivo delle principali tecniche di analisi e gestione delle immagini telerilevate in contesto alpino. Destinatari del percorso formativo sono professionisti, tecnici di Pubbliche Amministrazioni, operatori SAPR, studenti universitari, ricercatori, insegnanti e in generale tutti coloro che hanno intenzione di ampliare le proprie conoscenze in merito all'analisi geografica e territoriale.

Maggiori informazioni e iscrizioni.