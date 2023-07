Parroci alpini e Croci in Vetta

Serata interessante con spunti di attualità, giovedì scorso, 29 giugno, a Valpelline. L’occasione veniva dalla presentazione del libro di Bernard Marnette “Curés Alpinistes”. Primo appuntamento della rassegna “La Valigia dei ricordi” promossa dagli Amici dell’Abbé Henry.

Una straordinaria storia di preti di montagna che non disdegnavano importanti ascensioni nelle pareti più impervie della Valle d’Aosta.

Secondo Bernard Marnette (nella Foto) - L’alpinisme italien doit beaucoup aux prêtres de la Vallée d’Aoste et de la Valpelline. L’ascension des montagnes pouvait être un moyen d’éducation physique et morale. Un grand nombre d’ecclésiastiques sont excessivement méritants pour les peines qu’ils se sont données dans la constitution du Corps des Guides, dans la constructiondes sentiers et des refuges, dans l’amélioration des hotels des Alpes. On doit surtout les louer de l’hospitalité avec laquelle il accueillaient les alpinistes.-

Una serata all’insegna di tante storie ed informazioni curiose. Peccato che, a dispetto di quanto detto dall’autore, in sala mancassero proprio le Guide Alpine che, pure, attorno a questo tema avrebbero avuto molto da dire o da ascoltare.

Per quanto riguarda il libro Bernard Marnette, autore e alpinista belga, ha detto – cet ouvrage s’adresse non pas à l’alpiniste qui regarde plus loin, mais à celui qui regarde plus haut, par-delà les cimes! Il évoque en effet le lien ténu mais vivace qui lie le monde de l’alpinisme à celui du clergé.-

La serata è stata ravvivata anche dalla presenza di due “preti alpinisti” di oggi: don Paolo Papone e don Ivano Reboulaz.

Ma altri temi di attualità hanno caratterizzato l’incontro di Valpelline. Bernard Marnette già ne parla nel suo libro citando l’Abbé Henry che parlando delle croci in montagna dice – les croix sont placées en montagne depuis bien longtemps. Alpages, cols et cimes ont été, au cours des siècles, progressivement ornés de symboles religieux.-

Don Papone, sul tema, è molto chiaro – diciamo che non ho nulla contro le Croci in montagna, o altri simboli religiosi, frutto di una “moda” del passato. Certo che, oggi, eviterei di piazzare opere maestose. Ma una piccola Croce non fa male. Del resto questa tradizione è antichissima. Risale al 1492 quando Re Carlo VIII passando nel massiccio del Vercors, fu colpito dalle pareti verticali del Mont Aiguille e Antoine de Ville, per soddisfare un desiderio del Re, si mosse con una decina di compagni tra i quali pure degli ecclesiastici, per conquistare la vetta e una volta in cima piantò tre Croci e fece celebrare la Messa.-

Anche don Ivano Reboulaz, più che “prete-alpinista” direi “prete-camminatore” è in linea con don Papone – mi pare una discussione nata male, forse qualcuno è stato frainteso, chiaramente non penso che, oggi, si debbano togliere questi simboli (non solo religiosi) che sono stati posti sulle vette in decenni e decenni di alpinismo. Penso che non ci sarebbe nulla di male se, anzi, qualcuno intervenisse per restaurarle laddove sono messe male. E per quanto riguarda i “preti-alpinisti”, ahinoi, devo dire che ne sono rimasti molto pochi. E tutti con una certa età. I tempi sono cambiati. I giovani parroci … non hanno tempo.

Le livre de Bernard Marnette, publié par les Editions Nevicata (www.editionsnevicata.be) est aussi disponible en version numérique.

