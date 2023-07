Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni lungo le strade regionali della Valle d’Aosta

Nell'ambito del programma di manutenzione straordinaria della viabilità regionale, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore Davide Sapinet, ha affidato tre accordi quadro per il triennio 2023/2025 per un importo complessivo di 14.430.000 euro.

Attualmente sono in corso gli interventi lungo la strada regionale n. 44 della Valle del Lys e, nei giorni 3, 4 e 5 luglio, dalle 13 alle ore 16.30, è prevista la chiusura della strada regionale per poter eseguire l’asfaltatura delle strettoie poste nei centri abitati dei comuni di Lillianes e Fontainemore. Al fine di ridurre i disagi agli utenti è prevista ogni mezz’ora la riapertura al traffico veicolare. Inoltre, sono già stati eseguiti i lavori di manutenzione del piano viabile della strada regionale n. 15 di Brissogne oltre che i primi interventi lungo la strada regionale n. 39 del Colle d’Arpy per un importo complessivo di circa 300 mila euro.

Nel periodo luglio/settembre 2023 saranno avviati gli altri interventi manutentivi lungo la viabilità regionale e saranno adottate le misure necessarie al fine di limitare i disagi alla circolazione stradale.