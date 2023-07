ÉVANGILE DE DIMANCHE: AVEC LE CHRIST, NOUS GRANDISSONS EN DIGNITÉ

Alors que le thème du dimanche dernier était "le courage", aujourd'hui la parole qui attire notre attention est la "dignité". Dans son discours sur la mission que nous continuons à méditer, Jésus fait la formation à ses disciples pour leur conformation à lui. Comment la Bonne Nouvelle nous fait-elle grandir en dignité?

1. LA DIGNITÉ EST SACRIFICE.

Jésus nous invite au sacrifice pour être digne de lui. Il ne s'agit pas d'une morale héroïque stoïcienne d'insensibilité envers le mal qu'il nous propose, mais la vie ordinaire vécue dans la simplicité à la lumière de l'Évangile. Saint Paul dit qu'il faut passer par la mort avec le Christ, pour vivre avec lui. Le sacrifice dans le service devient un véritable jeu du qui perd-gagne, en vue de se retrouver plus et mieux, non en quantité, mais en dignité.



Dans l'Évangile, Jésus donne trois indications pour acquérir cette dignité: l'amour sans partage, la croix et la charité. Qui donne la priorité à sa famille au lieu de chercher le Royaume et sa justice, n'est pas digne de Jésus. Qui ne porte pas sa croix pour suivre Jésus, n'est pas digne de lui. Qui ferme son coeur contre le prochain et détourne son visage pour ne pas voir le pauvre qui implore, n'est pas digne de Jésus. En vivant dans la fidélité à sa parole de vie, notre coeur reçoit la dignité de la tempérance, la force du courage et la sainteté de la justice.

La dignité est un don, une petite semence plantée par Dieu dans nos coeurs qui exige de notre part un entretien continu. Unis au Christ, notre dignité augmente par les actions concrètes: la culture, la science, la fidélité à notre vocation, le respect de tout homme et la promotion de la chose publique (res pubblica) dans l'exercice de la responsabilité politique. La dignité implique donc le renoncement de soi pour Jésus et pour la promotion de tout ce qui constitue l'homme.

2. NOUS VIVONS ET NOUS MOURONS POUR LA DIGNITÉ.

La dignité fait partie des valeurs qui échappent aux définitions conceptuelles en tant que réalité vitale. On comprend son importance quand on en est privé suite à l'injustice subie, au mépris, à la déconsidération. La dignité est cette conscience d'inaliénabilité, d'indisponibilité de la personne humaine dans sa condition irréitérable. Chaque personne est digne de respect en tant qu'une carte unique, une exception de tous. Kant disait en effet dans son impératif catégorique, qu'il faut agir d'une manière que toute l'humanité soit traitée non comme un objet, mais comme une fin. Ce principe exclut toute forme d'oppression, d'esclavage, de torture et de dictature. Chaque personne est digne de respect, par le fait même que c'est une personne créée par Dieu, aimée et sauvée par Dieu dans la personne du Christ, sanctifiée par la puissance bienveillante de l'Esprit Saint. Ainsi, chaque personne, peu importe sa richesse ou son rang social et ses origines a du prix devant le Seigneur.

Jésus notre maître et notre frère disait que le sabat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabat, pour montrer que la dignité humaine transcende la législation religieuse et civile. En outre, il reprend dans la conclusion du discours de la montagne, la règle d'or en la reformulant dans le sens positif:"Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux"Mt7,12." Qui est digne pour Jésus est celui ou celle qui fait la volonté du Père.

3. L'HOSPITALITÉ ET LA GRATITUDE SONT LES PORTES DES BÉNÉDICTIONS.

Jésus nous montre que le vrai chemin pour avoir accès à la vraie dignité est l'amour sans partage pour lui qui se traduit par les actes concrets d'hospitalité, de la bienveillance et de la gratitude.

Dans notre monde marqué par la boulimie de l'avoir, l'orgueil du savoir, et l'arrogance du pouvoir, le concept dignité est devenu un substantif sans substance. La vie humaine ne cesse pas d'être dégradée, chosifiée, idolâtrée malgré de beaux discours sur le droit et la dignité de l'homme.

C'est dans ce contexte que nous pouvons situer la parole de Jésus adressée à ses apôtres, à son Église et au monde de notre temps: "Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi; celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi; celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi".



Si nous formulons au sens positif cette parole, nous sommes capables d'aimer authentiquement nos parents, nos frères et soeurs, si nous aimons d'un amour sans partage Jésus.



Jésus ne nous enseigne pas à être misanthropes, à fuir ce monde. L'acceptation volontaire de la perte du "maximum utile" devient la condition de gagner l'Unique Nécessaire. "Qui veut garder sa vie pour soi la perdra; qui perdra sa vie à cause de moi la gardera ". "Celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits en qualité de disciple, ne perdra pas sa récompense".

Dans la première lecture, Dieu bénit la famille qui avait donné l'hospitalité au prophète Elisée, en lui promettant le don précieux de l'enfant qui va multiplier leur allégresse et donner la dignité à la femme qui deviendra mère. L'impossible aux yeux des hommes, devient possible aux yeux de Dieu par la foi vécue dans la charité. Les maisons toujours fermées, où les portailles portent l'inscription "de chien méchant", s'excluent aux bénédictions divines.



4. PRIÈRE

Rends-nous fidèles à notre baptême afin de vivre par le Christ et pour le Christ, fondement de notre dignité. Transformes nos coeurs pour que tu sois notre unique part d'héritage et le reste nous sera donné par surcroît.

Bon dimanche frères et soeurs

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera