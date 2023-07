A Courmayeur l'opera più alta di sempre dell'artista Saype

Le incredibili opere di Saype, l’artista che dipinge sull’erba i messaggi all’umanità, si elevano sino al Monte Bianco.

Saype è in assoluto il pioniere di un nuovo movimento che lega la land art e la street art ed è famoso in tutto il mondo per i suoi giganteschi capolavori sull’erba visibili solamente dall’alto. Le vernici, da lui stesso create per dipingere gli affreschi sull'erba, sono totalmente naturali e biodegradabili, composte da carbone, gesso e proteine del latte.

Il Monte Bianco rappresenta per l’artista un luogo ancestrale di magnificenza e serenità emotiva, fonte di grande ispirazione, che lo porta a comunicare l’importanza della trasmissione dei valori ambientali e umani tra le generazioni.

Saype è a Courmayeur e realizza la sua opera più alta di sempre nei pascoli alpini che sovrastano la stazione intermedia di Skyway Monte Bianco, il Pavillon.

Sarà possibile ammirare l’opera temporanea dalla funivia nel mese di luglio. L’affresco monumentale non durerà a lungo: l’opera scomparirà con la crescita dell’erba. Ma il messaggio di Saype resterà a lungo negli animi e nel cuore di chi avrà saputo coglierli.