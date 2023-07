Le Mitiche Signore a quattro ruote sono salite alla diga di Place Moulin

Dopo il ritrovo mattutino nella splendida cornice dell’Arco d’Augusto ad Aosta il Gruppo di “bolidi” si è trasferito ad alta quota ai 2000 metri della diga di Place Moulin nel Comune di Bionaz.

Con il supporto dell’Amministrazione che ha concesso il patrocinio alla manifestazione e l’importante collaborazione con CVA i partecipanti al raduno hanno potuto varcare i cancelli del coronamento della diga, dove hanno degustato prodotti e vini locali come aperitivo, per poi trasferirsi in un altro splendido luogo come quello del lago di lexert al ristorante Lac Lexert per un ottimo pranzo.

“Una cornice speciale per un raduno particolare, il nostro comune - spiega l'assessore comunale di Bionaz, Albert-Joseph Betemps (nella foto al centro), crede molto a questa collaborazione con il club per dare visibilità e promuovere il nostro territorio. Vogliamo ringraziare la società CVA per averci dato la possibilità di svolgere questo importante appuntamento all’Interno della loro struttura".

Una giornata fantastica meteorologicamente ha completato il successo. Albert-Joseph, a nome dell'amministrazione comule ha ringraziato i dirigenti Cva con i custodi della diga per la disponibilità e gentilezza, il Presidente della scuderia Christian Losurdo con Cisco Maffei e Egidio Navillod e tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione".