Inaugurato il Bivacco Camardella a 3360 metri sul Ghiacciaio Ruitor

Posizionato in vetta il 4 Agosto 2022 grazie a un’operazione condotta con uno speciale elicottero proveniente dalla Svizzera, il Bivacco Edoardo Camardella, primo a La Thuile a superare i 3000 metri di altezza, è caratterizzato da una struttura leggera, resistente ed energeticamente autonoma, è il frutto del lavoro di un team di professionisti, architetti, designer e ingegneri guidati da Massimo Roj.

La struttura è stata studiata per essere prodotta in stabilimento, accoppiata e installata in quota, ed è il risultato di un percorso di ricerca che si è concentrato appunto sulle soluzioni costruttive, per minimizzare i lavori da svolgere in quota, e sui materiali che devono ottimizzarne le prestazioni. Infatti, per realizzare i due blocchi che compongono il bivacco, è stato utilizzato un involucro prefabbricato ad alte prestazioni di isolamento, mentre il riscaldamento, previsto a pavimento, è progettato per garantire comfort a chi si riparerà in questa raccolta architettura innovativa.

Oltre ad accogliere fino a sei persone contemporaneamente, a cui offre anche l’opportunità di una vista unica sul Monte Bianco, il nuovo bivacco ospita una stazione meteo, realizzata ex novo grazie a Meteo.it, ad oggi la più alta delle Alpi Graie e una delle più alte d’Europa, che supporta la raccolta di una serie di dati utili al monitoraggio di parametri sensibili, tra cui l’innalzamento medio della temperatura, che tanto influiscono sul cambiamento climatico.

Massimo Roj, amico della famiglia Camardella, ha innescato nel 2021 una cordata di solidarietà donando il progetto e unendo partner e aziende disposte a mettere a disposizione componenti per la realizzazione. Nel dicembre del 2021 il bivacco completato è stato installato nel Piazzale delle Funivie di La Thuile per avvicinare il progetto alle persone e promuovere la raccolta fondi per la posa sul ghiacciaio avvenuta l’estate successiva e la manutenzione della struttura. L’iniziativa si sposa con la visione dell’Architetto Roj per un futuro all’insegna di sviluppo, che contrasti lo spopolamento nel rispetto di un ecosistema delicato da preservare, e che permetta di vivere la montagna 365 giorni l’anno.