Aosta: aggiudicati i lavori previsti dal dossier “rigenerazione urbana” Quartiere Dora

Si tratta degli interventi finanziati dall’Unione Europea nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare la Missione 5, Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1.

I quattro progetti prevedono, rispettivamente, la realizzazione di un nuovo tratto stradale che collega via Lavoratori Vittime del Col du Mont e via Page a Sud della palestra del quartiere Dora (lavori aggiudicati a Valdostana Impresa Costruzioni Srl di Hône); la costruzione di autorimesse interrate pertinenziali (Immobiliare Triolet Snc di Aosta), la realizzazione di un parco urbano e di una rete ciclo-pedonale (G.S. Service SRL di Torino) e la costruzione di una rotatoria e di percorsi ciclo-pedonali in via Valli Valdostane (Costruzioni Stradali BGF Srl di Issogne).

“È stata – commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Corrado Cometto - una corsa contro il tempo particolarmente impegnativa per la mole e l’eterogeneità degli interventi messi in campo per il quartiere. I quattro progetti di ‘Rigenerazione urbana’ ci daranno modo di riqualificare una zona strategica e migliorare la viabilità da e verso la zona Est di Aosta con la trasformazione di via Berthet da arteria trafficata a tranquilla strada di quartiere adiacente a un parco, a servizi scolastici e sportivi e a una nuova rete ciclo-pedonale”.

Con le opere previste – che saranno completate tra il 2024 e il 2025 con inizio dei cantieri nel mese di settembre – unite alla nuova mensa scolastica e all’asilo nido da 24 posti, anch’esso già aggiudicato, il quartiere diventerà finalmente un’area cittadina pienamente integrata nel tessuto urbano, piacevole da vivere quotidianamente per i residenti.

“Un traguardo – commenta il sindaco Gianni Nuti - che pareva irraggiungibile quando abbiamo, un po’ perentoriamente, insistito per partecipare al bando: il grande impegno dell’Assessore, la professionalità e l’intuito del Segretario generale, il coraggio, le competenze e l’estrema disponibilità del RUP, dirigente responsabile, insieme alla dirigente dei Servizi finanziari e della Ragioneria, la formidabile squadra di specialisti messa in campo insieme a INVA, e il pool di progettisti hanno permesso un quasi miracolo, almeno in Italia. A tutti/e loro la mia gratitudine”.

Ora è necessario e urgente riprogettare l’ingresso est di Aosta lungo via Piccolo San Bernardo compresa l’area del cimitero.