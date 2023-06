In Valle d'Aosta nuovo sistema di controllo centralizzato per i progetti europei

“Le delibere portate oggi all’approvazione del Governo regionale – spiega l’Assessore Luciano Caveri – rispondono all’esigenza di assicurare l’efficace attuazione dei programmi e la corretta gestione finanziaria, nel rispetto della normativa Ue e nazionale di riferimento, introducendo da un lato una maggiore trasparenza per l’analisi e la valutazione dell’avanzamento della spesa sui Fondi FSE+ e FESR, dall’altra la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo, volto alla centralizzazione dei controlli di primo livello per entrambi i programmi”.

Più nel dettaglio, sono state due le delibere approvate oggi, predisposte dalle Autorità di gestione dei programmi FESR e FSE+ che hanno proposto alla Giunta regionale di formalizzare l’approvazione dei rispettivi sistemi di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) dove vengono descritte le strutture dell’Autorità di gestione e dell’Autorità che svolge la funzione contabile, oltre al sistema informativo e il Manuale delle procedure che traccia dettagliatamente le procedure dell’Autorità di gestione e delle Strutture regionali coinvolte nell’attuazione del Programma.

Viene inoltre introdotto, in via sperimentale un nuovo modello organizzativo che prevede la centralizzazione dei controlli di I livello delle operazioni sul programma FESR 2021-2027, in capo alla struttura regionale Controlli progetti europei e statali, che già si occupa in modo centralizzato dei controlli dei progetti FSE. Tutto ciò sarà reso possibile grazie al prossimo rafforzamento delle risorse umane della Struttura.