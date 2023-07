ARIA una cucciola che cerca casa

ARIA, bellissima, tenera cucciola pit nata 30.3.2023 .





ARIA, di taglia media é adatta a persone non alla prima esperienza.

ARIA E' ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA



ANTONGIULIO DOLCE CAGNOLINO ANZIANO E CIECO DA UN OCCHIO Cosa dire di lui.....lo abbiamo chiamato Antongiulio, il nome di un combattente....si perchè dal giorno della sua nascita ha dovuto combattere per sopravvivere.

Antongiulio era solo un cucciolo indifeso ma questo non ha impedito a qualche gentile persona di abbandonarlo in strada dove è stato trovato e portato in un canile sperduto tra le montagne abruzzesi....

Si avete capito bene, Antongiulio a soli 10 mesi è entrato in un box insieme a urle strazianti e lamenti di cani già presenti, in quei canili dove il mondo si dimentica che esisti, niente più erba, carezze, solo e soltanto solitudine, dove ogni giorno il povero Antongiulio si svegliava con la gioia di un cucciolo e si ritrovava invece in un inferno con i giorni che passavano sempre uguali, dove il cielo lo si vede a malapena, il freddo dell'inverno è pungente, il caldo dell'estate insopportabile.

Finalmente all'età di 8 anni, si accende una speranza per lui e tutti gli altri cani presenti...il canile ha avuto lo sfratto e tutti i cani possono essere adottati o presi in stallo da associazioni prima che finiscono in un altro canile convenzionato peggio di quello in Abruzzo.

Appena abbiamo visto la sua foto non abbiamo avuto alcun dubbio...Antongiulio doveva arrivare da noi per regalargli quella libertà che per anni non ha avuto.

E' arrivato un cane distrutto fisicamente, debole, pieno di zecche, con le zampine che a malapena lo tenevano in piedi...si perchè purtroppo tutti questi anni senza poter uscire, lo hanno segnato molto e sembra un cane molto più anziano...anche i denti ne hanno risentito e alcuni abbiamo dovuto toglierli perchè già cadenti.

Antongiulio è anche cieco da un occhio, non sappiamo da quando e perchè ma purtroppo non è più recuperabile...dall'altro occhio ha un inizio di cataratta.

Per il resto è un cane sano, sterilizzato, test malattie infettive negativi, vaccinato e microcippato.

E' molto socievole con tutti i cani e data la sua bontà non crediamo possa avere problemi anche con i gatti.

Sta imparando ad andare a guinzaglio ed è un cane molto coccolone e tranquillo.

Antongiulio ha 8 anni ed è una taglia media contenuta. Lo abbiamo dovuto tosare perchè aveva il pelo troppo annodato, ma sicuramente quando ricrescerà avrà un pelo lungo e bellissimo.

Antongiulio ha bisogno di trovare subito una bella famiglia, poter assaporare l'amore e il calore di una casa.

Si trova in pensione in Piemonte ed è adottabile in tutto il nord italia con seri controlli.

