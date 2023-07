Estate di Cittadella, quattro appuntamenti sportivo-didattici "Outdoor"

L’estate di Cittadella esce da via Garibaldi per andare a scoprire il mondo, o meglio la Valle, a 360 gradi con attività sportive e didattiche all’aria aperta rivolte ai giovani dai 14 ai 29 anni. A dare il via a questo nuovo progetto sarà la scarica di adrenalina della Rafting experience, giovedì 6 luglio ad Arnad, che vedrà i partecipanti impegnati per tutto il giorno in un’esplorazione del fiume. Questa attività sportiva, come tutti gli altri appuntamenti, prevede anche un momento didattico a tema: ad esempio per questa avventura sul fiume, oltre il classico rafting, è in programma un laboratorio di educazione ambientale sul ciclo dell'acqua.

Il secondo momento outdoor di questa estate in trasferta sarà giovedì 20 luglio presso il campo sportivo di Sarre, con il Torneo di beach Volley per “scarsi”, un’occasione per mettersi alla prova dedicata a tutti coloro che hanno sempre voluto provare questo sport senza ricevere schiacciate violente. Ad agosto le avventure di Cittadella Outdoor si spostano più in alto di quota: a partire dalla giornata all’Adventure park, alla scoperta del bosco di Pré-Saint-Didier, in programma per giovedì 3 agosto. A concludere la rassegna, giovedì 10 agosto, la giornata finale porterà i partecipanti in montagna a camminare con il trekking day, un buon modo per scoprire le meraviglie della Valle e come raggiungerle nel pieno rispetto della natura.

I dettagli delle singole attività (orari, spostamenti e informazioni tecniche) sono in via di definizione. Nei giorni precedenti le giornate outdoor, la Cittadella comunicherà tutti i particolari attraverso i social, sul sito e a chi si è già iscritto.