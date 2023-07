Consiglio Comunale Valtournenche

Il Consiglio comunale di Valtournenche si è aperto, giovedì 29 giugno 2023, con l’approvazione dei verbali della seduta precedente.

I consiglieri hanno poi eletto all’unanimità l’organo di revisione economico-finanziaria per il quinquennio 2023/28. Mathieu Ferraris è stato confermato nel ruolo di Revisore dei conti. L’esatto compenso (basato sulla normativa regionale) sarà determinato ogni anno, dopo l’approvazione del Rendiconto.

È stata esaminata e approvata (astenuto il gruppo Per Valtournenche e il Breuil e contrario il gruppo Vôtornèn Unì) la prima variazione al Bilancio di previsione 2023/25 e al relativo Documento unico di programmazione. La sindaco Elisa Cicco è partita nell’illustrazione dalle spese correnti e ha segnalato che vi sono maggiori entrate per 141.600 euro (provengono da imposta di soggiorno, parcheggi, fitti di locali non istituzionali, Canone unico patrimoniale e indennizzi da assicurazione). Le maggiori spese correnti sono quantificate in 262.626 euro (50.700 al Cervino Cinemountain e per il Déjeuner sur l’herbe, 41.900 euro per trasferimenti per l’organizzazione di eventi sportivi, 25 mila euro per un trasferimento al Consorzio Cervino Turismo, 30mila euro per l’organizzazione di manifestazioni, 18mila euro per la manutenzione ordinaria di acquedotto e fognatura, 15mila euro per la manutenzione ordinaria degli immobili, 83.026 euro per variazioni su capitoli di spesa). Vi sono 133.200 euro di minori spese per variazioni fra capitoli di spesa. In relazione alle spese in conto capitale, ha segnalato che è stato deciso di utilizzare 125mila euro di avanzo vincolato (provenienti da un trasferimento della Regione autonoma Valle d’Aosta che si è scelto di destinare agli asfalti) e 548.526 euro di avanzo investimenti.

Vi sono maggiori spese ammontanti a 884.700 euro (100mila euro per contributi agli investimenti patrimonio, 110mila euro per l’acquisto di due automezzi, 35mila euro per l’acquisto di corpi illuminanti a led, 87.200 euro per manutenzioni straordinarie agli immobili comunali, 55mila euro per la manutenzione straordinaria di fognature e acquedotti, 200mila euro per asfalti, 60mila euro per l’incarico di progettazione dell’area camper, 15mila euro per la manutenzione straordinaria dell’ascensore per Cheneil, 22.500 euro di variazioni fra capitoli).

Il Bilancio 2022 pareggia dunque ora a 22.938.554,52 euro. Il capogruppo Luciano Maquignaz (Per Valtournenche e il Breuil) ha chiesto chiarimenti in relazione ai 100mila euro per la realizzazione del nuovo Centro traumatologico.

La sindaco ha risposto che si tratta solo di un accantonamento e che ogni decisione in merito sarà assunta al momento opportuno. Maquignaz ha anche chiesto di destinare maggiori risorse agli asfalti. La sua attenzione si è poi concentrata sul progetto per la realizzazione dell’area Camper. L’assessore Rino Pascarella gli ha risposto che sarà collocato nell’area di 10.500 metri quadrati che sarà locata dalla Curia per 18 anni, al prezzo annuo di 4mila euro. Sono previste opere per 400mila euro. Il capogruppo Roberto Avetrani (Vôtornèn Unì) ha contestato la scelta di una locazione per l’area camper, affermando che vi erano superfici di proprietà comunale sulle quali si sarebbe potuto allestire quanto necessario. Ha chiesto di proseguire il dialogo con la Curia per pervenire a un acquisto e l’assessore Pascarella ha condiviso l’impegno in tal senso.

Avetrani ha poi affermato che la nuova struttura è necessaria, poiché nella collocazione attuale non vi sono i sottoservizi né la possibilità di smaltire i liquami. In relazione al Centro traumatologico, precisando l’auspicio che si tratti di un Centro medico a tutti gli effetti, Avetrani ha affermato di non capire per quale ragione sia necessario impegnare i soldi in questo momento, quando non vi sono progettazioni né tempistiche.

Ha detto che avrebbe preferito destinare quelle risorse ad altre iniziative a carattere socio-sanitario ed è questa la ragione che lo ha indotto ad annunciare il voto contrario del proprio gruppo alla variazione nel suo complesso. Sono stati definiti all’unanimità gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune.

Il sindaco dovrà accertare il possesso di una serie di requisiti: godimento dei diritti politici e possesso di una particolare competenza tecnica o amministrativa. Sono stati nominati all’unanimità i componenti della Commissione Biblioteca. Ne fa parte di diritto il sindaco o suo delegato, l’aiuto-bibliotecario comunale Myriam Hérin (con funzioni di esperto) e i consiglieri comunali Elmo Meynet e Valentina Hérin.

Completano la Commissione i rappresentanti degli utenti Adele Mander, Adelaide Rosset, Valentina Gasperi, Grazia Maquignaz. Corinne Panegos e Simona Mastroianni rappresentano i giovani. Irma Barmasse è la rappresentante delle Associazioni culturali. Su sollecitazione della consigliere Valentina Hérin, la sindaco Cicco ha specificato che ora saranno definite le composizioni anche della altre Commissioni funzionali all’attività comunale, partendo dalla Commissione Valanghe, che deve essere nominata entro il 4 luglio. Nominata all’unanimità la Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Ne fanno parte Alessandro Castellaro e Paolo Madotto, con un’inedita compresenza di maggioranza e opposizione.

I lavori si sono conclusi con la modifica (approvazione unanime) al Regolamento per il commercio su area pubblica, a seguito della riduzione del numero di posteggi nel mercato stagionale estivo ubicato sul piazzale dell’ovovia. Vi è una minor richiesta di stalli per cessazione di attività e i 20 banchi necessari sono stati concentrati nella superficie necessaria, lasciando gli altri spazi liberi per la sosta delle autovetture.

Il capogruppo Avetrani si è detto dispiaciuto dell’impoverimento del mercato, soprattutto in quanto momento di aggregazione. L’assessore Luca Vallet ha replicato che il suo auspicio è di veder aprire nuovi negozi.

In chiusura dei lavori, il vicesindaco Massimo Chatrian ha ricordato che, sabato 1° luglio, si svolgerà la commemorazione dei caduti del Battaglione Monte Cervino, con inizio alle ore 9.30 e celebrazione della Santa Messa alle ore 11.30.