La top 10 di Alexa: dieci calciatori, celebrità, cantanti e film più richiesti

“Alexa, quanti anni ha Cristiano Ronaldo?” oppure “Alexa, qual è il vero nome di Amadeus?”. Sono solo alcune delle domande che gli utenti in Italia, tramite i dispositivi Echo, hanno rivolto all’assistente vocale di Amazon da gennaio a giugno di quest’anno per conoscere curiosità su calciatori, celebrità, cantanti e film. Ma quali sono state quelle più frequenti? E su chi? Scopriamolo.

Rispetto ai dieci calciatori, da Cristiano Ronaldo al rivale sportivo di sempre Lionel Messi, passando per nomi come Ibrahimović e Neymar, le domande più gettonate rivolte ad Alexa riguardano soprattutto la loro età. Scende ancora in campo Gianluigi Buffon, ma quanti anni avrà? Basta chiedere ad Alexa. Alcuni utenti hanno poi chiesto di conoscere la corretta scrittura del nome di alcuni calciatori, come nel caso del piè veloce Kylian Mbappé, il talentuoso giocatore francese, mentre altri hanno voluto invece scoprire le identità celate dietro a famosi pseudonimi, come quello di Pelè. Chi se lo sta domandando proprio ora, può semplicemente chiedere “Alexa, qual è il vero nome di Pelè?” per scoprirlo subito.

Ecco la top ten dei calciatori più richiesti ad Alexa:

1. Cristiano Ronaldo

2. Lionel Messi

3. Kylian Mbappé

4. Zlatan Ibrahimović

5. Pelé

6. Neymar

7. Paulo Dybala

8. Dusan Vlahović

9. Ciro Immobile

10. Gianluigi Buffon

Rispetto a celebrità, band e personaggi della TV o del cinema, invece, gli utenti in Italia vogliono conoscerne soprattutto il luogo di nascita e le caratteristiche fisiche, come l’altezza, o, nel caso di cantanti, informazioni sui loro ultimi dischi o brani. Per esempio, in tantissimi hanno chiesto “Alexa, come si chiama la nuova canzone di Shakira?” oppure “Alexa, quanto è alto Raul Bova?”.

Di seguito, le top ten di celebrità e cantanti e band.

Celebrità:

1. Maurizio Costanzo

2. Maria De Filippi

3. Lorella Cuccarini

4. Amadeus

5. Antonella Clerici

6. Raoul Bova

7. Pippo Baudo

8. Sandra Milo

9. Michelle Hunziker

10. Sophia Loren

Cantanti e band:

1. Paola & Chiara

2. Lazza

3. Blanco

4. Madame

5. Gianni Morandi

6. Anna Oxa

7. Giorgia

8. Shakira

9. Marco Mengoni

10. I Cugini di campagna

Infine, tra le domande più gettonate nell’ambito dei film, si trovano quelle sulla durata, sui nomi degli attori e dei personaggi e sulla data di uscita nelle sale e sulle piattaforme. Ecco i dieci film più richiesti:

1. Titanic

2. Frozen - Il regno di ghiaccio

3. Spider-Man

4. Avatar - La via dell’acqua

5. Il re leone

6. Batman

7. La famiglia Addams

8. Minions

9. Black Panther

10. The Game - Nessuna regola (Fonte Omnicom PR Group)