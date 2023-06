Cittadella dei Giovani, si parte con Kento e Baby Dee

Un rapper, un’artista fuori dagli schemi, DJ e beatmaker ed un gruppo di musica balcanica. L’estate di Cittadella dei Giovani parte all’insegna della musica e dell’ecletticità con una settimana densissima di eventi e di emozioni.

Una partenza davvero alla grande, come grandi sono i nomi dei primi due artisti di “Cittadella Estate”. Venerdì 30 giugno alle 21 sarà la volta del Live Kento con DJ Fuzzten e 1989, con l’opening act di Kobra Shock. Quello di Kento è un ritorno in Cittadella dopo le “Resistenze Sonore” dell’aprile 2022. Francesco Carlo, in arte Kento, è rapper e scrittore e porterà ad Aosta il suo tour di presentazione del nuovo disco “Kombat Rap”, accompagnato dallo storico compagno di viaggio ai piatti, DJ Fuzzten, e dal rapper 1989. Un concerto pieno di spunti di riflessione, urla di lotta e rap senza filtri che ha conquistato anche i palchi del 25 Aprile a Roma, dell'Uno Maggio a Taranto e del Salone del Libro di Torino. Ad aprire la serata sarà Kobra Shock, rapper hardcore della provincia di Modena.

Basta cercare qualche video su YouTube per capire che quello di Baby Dee sarà uno di quei concerti che rimarranno impressi sulla pelle di chi parteciperà. Una voce potente e straordinaria, una fisicità che “tiene il palco” e sa attirare su di sé gli sguardi incantati degli spettatori, una capacità di intrattenere il pubblico e di giocare con le sue emozioni con la sola voce e pianoforte. Sono questi gli ingredienti di quello che aspetta chi sarà in Cittadella domenica 2 luglio a partire dalle 21, nel concerto dell’artista transgender e polistrumentista che ha al suo attivo collaborazioni con artisti come Bonnie “Prince” Billy, Antony and the Johnsons, Andrew W.K., Current 93. Questo evento fa parte del Progetto Tracce, una collaborazione tra il festival CHAMOISic e Teatro Instabile di Aosta, che ha vinto il bando “ART~WAVES”, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

Si cambia totalmente genere nella prima delle due serate di Dischi Aperti, mercoledì 5 luglio dalle 19, un momento all’insegna della musica e dell’incontro firmato da Andrea “Sago” Di Renzo dedicato a tutti i DJ e i beatmaker che vogliano condividere la loro arte con il pubblico della Cittadella dei Giovani.

La settimana musicale si chiude con il primo dei quattro “Ahppperò”, un momento di condivisione in un’atmosfera rilassata e amichevole, sorseggiando qualche bibita rinfrescante e ascoltando buona musica dal vivo. Venerdì 7 luglio alle 19 saranno Rico&The B.O.O.M. a scatenarsi con il loro mix fatto di soul mediterraneo, funk gitano, reggae balcanico e punk danubiano.

Il programma completo e aggiornato di Cittadella Estate è sul sito https://www.cittadelladeigiovani.it/