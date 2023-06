Nuove norme codice della strada. Stretta per alcol e droghe, stangata monopattini

In tema di sicurezza stradale il disegno di legge – licenziato in via preliminare – prevede tutta una serie di misure che nelle intenzioni dell’esecutivo puntano a migliorare la disciplina attuale “rispettando, da un lato, le esigenze di mobilità dei cittadini, dall’altro, salvaguardando la vita umana e l’ambiente, assicurando al contempo un sistema sanzionatorio equo ed efficace”.

Fermo restando che le nuove norme entreranno in vigore solo dopo l’approvazione parlamentare e nel testo uscito dalle Camere, vediamo in estrema sintesi alcuni punti del provvedimento.

Chi ha meno di 20 punti e guida con il cellulare, passa con il rosso, supera i limiti di velocità, non allaccia le cinture, incorre nella sospensione della patente da 7 a 15 giorni. Per alcool e stupefacenti, alla prima contestazione la patente può essere immediatamente ritirata fino a 20 giorni, ma in caso di recidiva il termine può arrivare fino a 30 anni.

Nel caso delle droghe il reato si perfeziona con la semplice assunzione di tali sostanze, senza che sia necessaria la sussistenza di uno stato di alterazione psico-fisica. Chi ha preso la patente da meno di tre anni non può guidare auto di grossa cilindrata con un rapporto potenza/peso superiore a 55KW. L’uso del monopattino richiede per tutti obbligo di casco, targa e assicurazione.

Sono inoltre necessari frecce e freni ed è vietata la circolazione fuori dalle aree urbane.