Il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, esprime così il cordoglio per la scomparsa di Igino Bajocco, deceduto all'etaà di 93 anni. Eletto in Consiglio Valle per la prima volta nel nelle file del Partito Comunista Italiano nel 1978 e rimase in carica fino al 1993. Igino Bajocco aveva ricoperto la carica di Presidente della Commissione consiliare "Servizi sociali" e di Vicepresidente delle Commissioni "Assetto del territorio e tutela dell'ambiente" e "Industria e commercio". «Era un uomo che amava il confronto ideale e politico. Attivo anche nel mondo dell'associazionismo si è sempre messo a disposizione della comunità - dice il Presidente Bertin -. Alla famiglia vanno il nostro pensiero e la nostra vicinanza.»