Istruttoria pubblica per l’individuazione del soggetto del terzo settore per la coprogettazione delle azioni previste dal Progetto europeo n. 20003 “Respiration Jeunesse”

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali comunica che è stata indetta un’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di un Soggetto del Terzo settore nell’ambito della procedura di co-progettazione, per la realizzazione e gestione di attività generali concernenti il progetto europeo n. 20003 “Respiration Jeunesse”, finanziato dal Programma di cooperazione Italia-Francia ‘Alcotra’ 2021/2027 (FESR), per il periodo dalla sottoscrizione del contratto alla conclusione del progetto prevista per il giorno 2 agosto 2024, salvo eventuali proroghe.

Il partenariato del Progetto è così composto:

le Conseil départemental de Savoie (CD73), in qualità di capofila

la Fondazione Montagna Sicura

la Fédération des Œuvres Laïques de Savoie (FOL 73)

la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie (FOL 74)

Regione autonoma Valle D’Aosta (RAVA)

Al Soggetto del Terzo settore interessato alla co-progettazione è richiesta, al fine di organizzare e gestire le attività e le iniziative previste, una compartecipazione al finanziamento attraverso risorse non monetarie (organizzative, gestionali, collaborazione di volontari ed altro), da indicare nella proposta che verrà esaminata ai sensi dell’art. 11 del relativo Avviso.

Possono partecipare alla citata istruttoria pubblica i seguenti Soggetti del Terzo settore:

le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e provinciali attualmente previsti dalle normative di settore, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’articolo 101, commi 2 e 3, del Codice del Terzo settore;

le Articolazioni territoriali e i Circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge n. 383/2000;

le Fondazioni del Terzo settore, per le quali il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore si intende assolto attraverso l’iscrizione all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

A pena di esclusione, i Soggetti interessati a partecipare all’Avviso di istruttoria pubblica dovranno far pervenire tramite PEC, all’indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it, all’Ente Regione autonoma Valle d’Aosta - Assessorato ai Beni e alle attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Struttura Politiche educative - Ufficio politiche giovanili - Via Saint Martin de Corléans 250 – 11100 Aosta, entro e non oltre le ore 23.59 del 17 luglio 2023, apposita Domanda di partecipazione (pubblicata sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili (https://giovani.regione.vda.<wbr></wbr>it).

Le iniziative e le attività relative al modulo (workpakage) WP 3 - “Percorsi di cittadinanza attiva/Percorsi educativi per giovani e professionisti” si svolgeranno da settembre 2023 e si protrarranno non oltre la scadenza del progetto prevista per il 2 agosto 2024 salvo eventuali proroghe e saranno così suddivise:

WP 3.1 “Respirazione Giovani” WP 3.1.1 – Percorsi immersivi WP 3.1.3 – Percorsi eventi sportivi.



In particolare è richiesta l’organizzazione di quanto qui di seguito previsto in accordo con gli altri partner di progetto:

WP 3.1.1 - Percorsi immersivi

Soggiorni transfrontalieri di 3 giorni per un centinaio di giovani studenti tra i 14 e 15 anni dei 3 territori interessati, affinché si conoscano meglio, scoprano i rispettivi territori, ascoltino e discutano sui loro desideri, sui loro sogni e sul loro futuro in montagna. Si dovrà pianificare e gestire un evento di tre giorni che verrà realizzato in Francia entro la fine dell’anno 2023, sulla base delle indicazioni che il partner francese organizzatore comunicherà e condividerà con l’Amministrazione regionale. Gli studenti coinvolti saranno circa 100 tra francesi e valdostani, in particolare coloro che già hanno partecipato al primo evento tenutosi dal 10 al 12 maggio 2023 a Montvauthier. A tal proposito sarà necessario:

organizzare il viaggio in autobus di andata e ritorno degli studenti valdostani presso la località francese che sarà successivamente comunicata dal partner francese organizzatore;

verificare con le 4 Istituzioni scolastiche valdostane di secondo grado aderenti al progetto sopracitato (il Liceo delle scienze umane e scientifico “R.M. Adelaide”, l’Institut Agricole Régionale “IAR”, il Liceo scientifico e linguistico “E. Bérard” e la Fondazione per la Formazione professionale turistica – École hôtelière “I.P.R.A.” ) gli adempimenti organizzativi e tecnici relativi agli studenti partecipanti e ai relativi accompagnatori, in termini: di consenso alle immagini e riprese durante lo svolgimento delle attività previste; di attestazione delle intolleranze alimentari e allergie, considerato che i pranzi e le cene sono previste durante il soggiorno;

chiedere all’organizzatore dell’evento il programma dettagliato delle attività che verranno svolte durante il soggiorno, al fine di condividerlo preventivamente con l’Amministrazione regionale e con le sopracitate Istituzioni scolastiche coinvolte;

garantire la presenza di un volontario nei tre giorni di svolgimento dell’evento;

concordare con l’organizzatore dell’evento ogni aspetto gestionale anche dal punto di vista della comunicazione e della documentazione (foto e video), ai fini della rendicontazione delle attività svolte.

WP 3.1.3 - Percorsi eventi sportivi

Creazione di una "CoppAlcotra cittadina", che coinvolge un totale di 1.000 giovani tra valdostani e francesi, in particolare dai 14 ai 29 anni ai sensi della l. r. 12/2013, in grandi eventi sportivi previsti nei territori dei partner, anche per scoprire nuovi mestieri e per suscitare vocazioni professionali. A tal proposito sarà necessario:

organizzare il viaggio in autobus di andata e ritorno degli studenti valdostani durante gli eventi che verranno individuati periodicamente dai responsabili francesi e dall’Amministrazione regionale;

verificare con le 4 Istituzioni scolastiche valdostane di secondo grado sopracitate gli adempimenti organizzativi e tecnici relativi agli studenti partecipanti e ai relativi accompagnatori, in termini: di consenso alle immagini e riprese durante lo svolgimento delle attività previste; di attestazione delle intolleranze alimentari e allergie per il pranzo previsto nel corso della giornata;

chiedere per gli eventi sopracitati, individuati dai responsabili francesi, il programma dettagliato delle attività che verranno svolte, al fine di condividerlo preventivamente con l’Amministrazione regionale e con le sopracitate Istituzioni scolastiche coinvolte;

garantire la presenza di almeno un volontario o collaboratore per ogni evento previsto;

concordare con l’organizzatore dell’evento ogni aspetto gestionale anche dal punto di vista della comunicazione e della documentazione (foto e video), ai fini della rendicontazione delle attività svolte;

garantire per l’evento organizzato dall’Amministrazione regionale a Cervinia dal 14 al 16 dicembre 2023: il soggiorno e il pernottamento presso un hotel di Valtournenche dal 14 al 15 dicembre 2023 per gli studenti francesi e per gli insegnanti/accompagnatori, affinché possano partecipare alle attività sportive e collaterali che si svolgeranno in concomitanza con la preparazione delle prove della Coppa del Mondo di Snowboard Cross; il soggiorno e il pernottamento presso altra struttura di Valtournenche dal 14 al 16 dicembre 2023 per i responsabili francesi del progetto, in qualità di co-organizzatori del medesimo, in quanto l’evento di Cervinia della Coppa del Mondo sopracitata si concluderà il 16 dicembre 2023;

concordare il programma dei eventi previsti nelle località valdostane, decisi dall’Amministrazione regionale sul proprio territorio regionale, in collaborazione con eventuali Società e/o Enti responsabili dei rispettivi eventi previsti.

L’avviso della presente istruttoria pubblica, la documentazione e la modulistica sono scaricabili sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili (https://giovani.regione.vda.<wbr></wbr>it/).

Per informazioni è possibile rivolgersi ai referenti dell’ufficio politiche giovanili dott. Enrico Vettorato (tel. ufficio: 0165/275854 - mail: e.vettorato@regione.vda.it) ed Elena Pesa (tel. ufficio 0165/275855 - mail: e.pesa@regione.vda.it) o mandare un’email all’indirizzo di posta elettronica istituzionale u-polgiovanili@regione.vda.it.

Le richieste di chiarimenti o approfondimenti dovranno essere inviate entro e non oltre il termine del 7 luglio 2023, alle ore 14.00, all’indirizzo mail sopra citato e le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili (https://giovani.regione.vda.<wbr></wbr>it/).