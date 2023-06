Laurent Visini confermato alla presidenza della sezione edile di Confindustria VdA

“Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia che hanno riposto in me – ha detto al termine della riunione Laurent Visini – e spero che il prossimo quadriennio sia più semplice di quanto non lo sia stato il mio primo mandato da Presidente. Nella mia prima esperienza alla guida dell’associazione ho dovuto fare i conti con la pandemia e con il cosiddetto “Caro Materiali”, fenomeni che hanno messo a dura prova la resistenza del comparto edile. Spero in un secondo mandato più semplice: il settore vive un buon momento, complice il Superbonus e i lavori del Pnrr, ma la vera sfida è far sì che la situazione in edilizia rimanga positiva e stabile anche dopo il 2026”.

Laurent Visini sarà affiancato dai vice presidenti Gian Luca Berger e Tiziano Colliard, dal tesoriere Flavio Bertino e dai consiglieri Vanni Clusaz, Rosanna Pagani Lero, Corrado Besenval e Bruno Nex.

Tra le priorità del prossimo mandato – di durata quadriennale - anche “la necessità di mantenere le relazioni con le altre associazioni di categoria, perché sono e rimango convinto che solo lavorando all’unisono si possono raggiungere i risultati sperati”.

La Sezione Edile di Confindustria Valle d’Aosta organizzerà insieme ad Ance Piemonte e Valle d’Aosta la settimana prossima – e più precisamente mercoledì 5 luglio alla Skyway di Courmayeur – il convegno “Edilizia, mobilità e sviluppo nel Nord Ovest”, momento di discussione e di dibattito al quale sono attesi (tra gli altri) il vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, l’amministratore delegato della Società Italiana del Tunnel del Monte Bianco Mirko Nanni e i presidenti regionali di Confindustria Valle d’Aosta e Confindustria Piemonte Francesco Turcato e Marco Gay.

“Per l’occasione – conclude Laurent Visini – salirà per la prima volta in Valle d’Aosta il presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili Ance, Federica Brancaccio”.

Ad anticipare il convegno l’assemblea elettiva di Ance Piemonte e Valle d’Aosta, associazione che vede come presidente uscente l’astigiana Paola Malabaila.