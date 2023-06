CURÉS ALPINISTES: DES ALPES A’ LA VALPELLINE ÉTONNANTE HISTOIRE DE CES PRÊTRES A’ L’ASSAUT DES CIMES

Prima serata, giovedì 29 giugno, ore 21.00, a Valpelline nella Sala polivalente ex-centralina. Ad aprire il mini-ciclo di incontri sarà Bernard Marnette, alpinista e scrittore belga, appassionato di storia e della montagna “lenta”. Già autore di “Les Alpinistes Victoriens” giovedì sera proporrà una lettura particolare dell’era dell’alpinismo storico per sottolineare il ruolo dei “parroci” e delle loro associazioni giovanili nell’avvicinamento di tante generazioni alla montagna. Si parlerà dei “curés marcheurs” anche con l’aiuto di due “preti-alpinisti” ancora in attività come don Paolo Papone e don Ivano Reboulaz. Non mancheranno spunti di attualità come la recente discussione sulle “croci” o altri simboli religiosi sulle vette più alte della Valle.