Ci sono grandi novità in serbo, andiamo a vedere come evolverà il tempo

Nelle prossime ore, intanto, prevediamo qualche acquazzone isolato ancora al Nord, specie a ridosso dell’Appennino e sul Piemonte poi verso il Centro, Toscana e Marche in primis. Altrove il sole sarà prevalente e ci attendiamo massime non eccessive, sui 32-33°C, salvo picchi fino a 36°C solo in Sicilia. Giovedì il tempo inizierà a peggiorare verso il Nord-Ovest, Piemonte, Valle d’Aosta e Ponente Ligure, con l’arrivo delle prime piogge dal pomeriggio: sarà una giornata di attesa, prima dell’importante perturbazione atlantica islandese in discesa durante l’ultimo giorno di giugno.

Grandi novità per quanto riguarda il meteo nei primissimi giorni di Luglio. A livello italiano, infatti, è previsto un netto cambiamento del tempo. In realtà, il primo passo sarà addirittura Venerdì 30 Giugno, quando il Settentrione sarà bersagliato da temporali anche di moderata intensità. Poi sarà la volta di altre regioni italiane, ma andiamo a vedere tutti i dettagli. FINE SETTIMANA CON UN QUALCOSA DI STRAORDINARIO! ECCO COSA

Maltempo intenso e calo termico

Forte maltempo e un deciso calo termico sono gli ingredienti che ci accompagneranno tra Venerdì e Domenica. Il caldo appiccicoso e moderatamente umido che ci sta interessando da alcuni giorni sarà un ricordo. Luglio parte con un dinamismo decisamente interessante e potrebbe interessare tutta la prima fase (o decade). Attenzione però che non tutte le regioni italiane verranno coinvolte. Pioggia e temporali interesseranno quasi solo il Centro e il Nord, perché il Meridione sarà preso davvero molto di striscio. A ogni modo, il calo termico si farà sentire lo stesso anche se sulle adriatiche faceva già più fresco rispetto al Nord-Ovest.

ALTALENA TERMICA, TRA CALDO E FORTI TEMPORALI

Le tendenze

Le tendenze meteo per adesso sono abbastanza chiare e vedono un mese di Luglio non infernale come quello passato. Già il fatto che cominci con piogge temporali e relativa frescura è un buon indice. L'anno scorso, per gli appassionati che si ricordano, il mese iniziò con una breve fase dell'anticiclone delle Azzorre e poi un lunghissimo periodo di canicola africana, che durò più di 14 giorni. Rendendo di fatto il mese infernale. Quindi per ora le eventuali fasi calde sono da imputare esclusivamente al periodo in essere e non come anomalie estreme vere e proprie.