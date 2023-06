Allo Iar consolidamento delle competenze professionali degli studenti in ambito agro-ambientale

Si tratta di due percorsi extracurricolari formativi, con forte connotazione pratico esperienziale, mirati ad attività non approfondite nei percorsi di studio curricolari e che possono da un lato motivare gli studenti e dell’altro indirizzarli verso attività e/o professioni che potranno rappresentare un loro ipotetico futuro sbocco occupazionale.

L’idea progettuale prevede la realizzazione di un CORSO MOTOSEGA per studenti delle classi terminali dei due percorsi scolastici presenti presso la Fondazione e dunque per coloro che risultano iscritti alle classi V del corso tecnico ed alla classe III del percorso IeFP (percorso professionale triennale).La finalità di tale percorso è l’utilizzo sicuro ed efficiente di tale strumento in quanto fondamentale per i lavori forestali e di giardinaggio. Il corso teorico-pratico della durata di 16 ore si pone l’obiettivo di fornire le nozioni fondamentali sulle normali in materia di sicurezza ed approfondimento sulle caratteristiche tecniche, il corretto uso e la manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e della motosega, in un’ottica di riduzione del rischio di infortuni e di miglioramento dell’efficienza del proprio lavoro.

Inoltre, il progetto prevede l’organizzazione di un CORSO ADDETTI ALL’UTILIZZO DITRATTORI AGRICOLI O FORESTALI rivolto sempre agli studenti in uscita dai percorsi di studio proposti dallo IAR, in un’ottica di facilitazione nell’inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro.

L’obiettivo di questo percorso è di trasferire ai partecipanti le conoscenze necessarie al corretto utilizzo in sicurezza dei trattori in relazione alle disposizioni normative attualmente in vigore: si tratta di 16 ore teorico-pratiche di approfondimento di leggi nonché di competenze pratiche relative alle corrette condotte da tenersi per la conduzione dei medesimi.