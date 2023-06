Monitoraggio tempi di attesa per esami e visite, situazione in miglioramento

L’azienda USL comunica che dal monitoraggio complessivo dei tempi di attesa per le prime visite e per gli esami strumentali la situazione risulta in lieve miglioramento con una risposta soddisfacente per molte prestazioni. Fermo restando che tutte le urgenze e i casi oncologici sono e sono sempre stati garantiti, alcune specialità che registravano criticità stanno migliorando: l’Oculistica e l’Urologia hanno attivato nuovi slot di visite e esami.

E’ sostanzialmente positivo anche il primo bilancio sulle liste di galleggiamento, un percorso sperimentale per dare risposte concrete ai cittadini rispetto a tempi di attesa troppo lunghi per prime visite e esami strumentali. Le liste di galleggiamento (LdG) sono state attivate il 6 giugno per Neurologia e Gastroenterologia, le due aree con agende parzialmente chiuse a causa di una grave carenza di personale medico divenuta ormai strutturale.

Il monitoraggio delle LdG per la Neurologia, effettuato dalla task force USL composta ad hoc, riporta che, per quanto riguarda le prime visite, si è riusciti a soddisfare tutte le richieste del 60% di utenti che ha aderito. Gli altri cittadini contattati hanno rifiutato di fare la prestazione fuori Valle.

Gli operatori del CUP che hanno ricontattato gli utenti hanno registrato riscontri positivi. Resta fondamentale monitorare attentamente le richieste in sospeso e analizzare le aree più critiche al fine di organizzare in modo efficiente le liste di galleggiamento e individuare soluzioni appropriate. Questo approccio mirato consente di fornire risposte tempestive all'utenza.

Dall’analisi dei dati odierni risulta inoltre necessario aprire le LdG anche per la Dermatologia. Nonostante il grande impegno degli operatori sanitari, non si riesce a far fronte all’immensa mole di richieste. E’ stata attivata un’apertura di agende per ottobre, novembre e dicembre in un centro accreditato valdostano ed è in programma un’altra apertura di agende in Piemonte.

L’Azienda ricorda che le LdG sono state inserite nella Dgr 72/2023 e attuate dalla Direzione strategica USL: in caso di indisponibilità immediata per rispondere alla richiesta di prenotazione di prestazioni specialistiche o di diagnostica, la richiesta deve essere presa in carico su un canale specifico CUP che ricontatta l’utente e propone la prestazione (anche fuori Valle) nei tempi previsti dalla normativa e a seconda del codice di priorità.

Per garantire a tutti valdostani questo ulteriore percorso di cura e tutela, l’Azienda USL sta lavorando per erogare le prestazioni attraverso agende supplementari in LPA (la libera professione pagata dall’Azienda) o in strutture private accreditate locali e, in ultima istanza, in ospedali e Centri d’eccellenza del Piemonte.

“Il percorso è sperimentale – spiega il Direttore Generale USL Massimo Uberti - e stiamo facendo tutto il possibile per trovare le risposte migliori alla ben nota carenza di personale sanitario medico specializzato che si riflette poi su liste di attesa troppo lunghe. Attraverso un monitoraggio attento e puntuale da una parte e la collaborazione dei nostri operatori sanitari e la continua ricerca di accordi e convenzioni con altre Asl e centri privati accreditati dall’altra, stiamo vedendo i primi risultati, seppur su numeri totali ancora piccoli, avendo iniziato una quindicina di giorni fa. Le liste di galleggiamento non sono la soluzione miracolosa, ma certamente rappresentano uno strumento funzionale e flessibile che ci permette un maggior controllo organizzativo e di appropriatezza”.

L’Assessore regionale alla Sanità Carlo Marzi: “Le liste di attesa rappresentano una delle criticità della Sanità Pubblica più ‘odiata’ dai nostri concittadini. In Valle d'Aosta questo problema, presente da tempo, ha visto aumentare la sua percezione negativa dopo la pandemia. L'apertura delle liste di galleggiamento non è la soluzione del problema ma presa in carico di responsabilità. Le liste di galleggiamento ragionando per priorità stanno contribuendo a gestire una situazione della cui criticità siamo tutti consapevoli".

Scusandosi con gli utenti per eventuali disagi dovuti al coordinamento iniziale della sperimentazione, per migliorare il servizio l'Azienda USL invita i cittadini a utilizzare il percorso istituzionale dell'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) per le segnalazioni. "Le liste di galleggiamento, anche se non garantiscono una soluzione immediata, offrono una presa in carico degli utenti che possono evitare di cercare continuamente un posto libero – conclude il Direttore Generale -. Mettiamo il massimo impegno nel continuare a monitorare la situazione e a adottare le misure necessarie per garantire un'assistenza sanitaria tempestiva e di qualità”.