Sappiamo che a volte l'anzianità e la disabilità arrivano improvvisamente e quindi c'è bisogno di trovare qualcuno che possa dare una mano a queste persone in difficoltà: ci riferiamo al fatto di avere una badante di fiducia che deve essere cercata con molta attenziona.

Un aiuto in questo senso lo può dare un'agenzia che recluta persone che fanno parte proprio della categoria badanti facendo consulenze ai clienti per informarli su prezzi e costi in modo da scegliere il candidato ideale per le proprie necessità perché potremmo per esempio avere la necessità di una badante convivente cioè di quella professionista che vive 24 ore su 24 nel domicilio del suo assistito.

Questo significa che in un certo senso sarà come un coinquilino che avrà bisogno del suo spazio e della sua camera da letto per avere la sua privacy e il tutto sarà definito in un contratto specifico dove sono stipulati gli accordi presi tra il badante e la famiglia dell'assistito.

Parliamo di famiglie che spesso sono costrette a ricorrere a questa soluzione perché si rendono conto che le persone anziane che stanno male hanno bisogno di essere seguite in maniera costante: questa è una cosa che non può fare chi ovviamente lavora tutto il giorno e che magari ha anche una sua famiglia da seguire.

Quindi per evitare che la persona anziana o disabile rimanga sola, o che debba essere portato in una struttura esterna piena di estranei, si opta di solito per la soluzione della badante

Questa scelta è inevitabile anche se è chiaro che a ogni familiare piacerebbe prendersi cura ed essere più presente per quella persona in difficoltà, ma semplicemente non è possibile,

Da questo punto di vista avere la possibilità di scegliere un badante convivente che sia valido può rappresentare la svolta perché ci si potrà avvalere della competenza di un professionista che ha tutte le Skills per sostituire i familiari nella cura E nell'accudimento di quella persona in difficoltà, ma ovviamente deve essere qualcuno di cui ci si può fidare.

Quali caratteristiche deve avere un badante convivente per guadagnare la nostra fiducia

Di sicuro un badante convivente per guadagnare la nostra fiducia deve avere tutta una serie di caratteristiche che è bene conoscere soprattutto perché si trova per la prima volta a dover fare queste scelte.

Non si tratta di una scelta facile perché bisogna trovare qualcuno che abbia una grande empatia e col quale ci sia un ottimo impatto umano ma ovviamente non basta solo questo perché si tratta di qualcuno che deve saper fare delle cose proprio per il bene dell'assistito, fermo restando che l'aspetto sensibilità e empatia è fondamentale.

Ma bisogna avere anche per esempio una certa forza fisica soprattutto quando l’ assistito non è autosufficiente e quindi ha bisogno per esempio di essere aiutato anche per la sua igiene personale o per le cose di casa.

L'importante però è non fare confusione tra le varie figure professionali perché il badante non è né un infermiere privato e quindi non ha competenze sanitarie però non è nemmeno una colf perché non si occupa solo della casa.