Incontro sulle nuove regole di funzionamento del Fondo Sociale Europeo

Si è svolto oggi, martedì 27 giugno 2023, presso la sala conferenza della Confindustria, un incontro organizzato dal Dipartimento affari europei, con i diversi attori interessati alle nuove regole di funzionamento del Fondo Sociale Europeo, il principale strumento utilizzato dall’UE per sostenere l'occupazione.

Nel nuovo periodo di programmazione i fondi per la Valle d’Aosta sono aumentati da 52 a 87 milioni di euro con un incremento del 40%.

“Nell’ambito della formazione continua (aziendale e interaziendale) il focus odierno riguardava, spiega l’Assessore Luciano Caveri, i contributi economici finalizzati a rimborsare i costi sostenuti dalle imprese/enti di formazione mediante le c.d. “Unità di costo standard (UCS)”, vale a dire un costo definito a monte dall’Amministrazione regionale per ogni ora di formazione. Questa modalità di definizione dei costi (semplificata) non richiede più ai beneficiari di comprovare i costi con pezze giustificative, ma unicamente di comprovare la realizzazione dell’attività”.

”Al fine di adeguare le vigenti UCS, si è deciso di procedere con la raccolta dei dati storici dei singoli beneficiari, tramite uno strumento di indagine realizzato ad hoc e invitare tutte le imprese valdostane (siano state o meno beneficiarie di contributi pubblici per la realizzazione di attività formative per i propri dipendenti) a compilare il questionario tramite un form online. Il questionario consentirà di raccogliere i dati necessari a confermare o adeguare l’attuale modalità di riconoscimento dei costi”.

La presentazione è stata, inoltre, organizzata per condividere il percorso di aggiornamento con gli enti di formazione per la formazione continua interaziendale e anche per allargare il numero delle imprese che potranno adoperare i fondi FSE.