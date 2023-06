"7Tazze di the" a La Salle

Il 1 luglio 2023 alle ore 18,00 presso Maison Gerbollier di La Salle , la commissione di gestione della biblioteca propone una serata dedicata alla prevenzione del suicidio con IL MANDORLO FIORITO, sezione dei Volontari del soccorso Grand Paradis.

Un’antica poesia orientale racconta come attraverso il rituale delle “7 tazze di tè” sia possibile concedersi il tempo da dedicare alla propria interiorità, per calmare la mente, riscoprire il ritmo del tempo presente e arrivare alla pacificazione del cuore.

Il Mandorlo Fiorito associazione nata su iniziativa di alcuni “sopravvissuti”, si propone di utilizzare questa poesia come metafora di un percorso in 7 tappe che servirà a presentare l’associazione con le sue prerogative e raccontare gli obiettivi e le proposte in tema di prevenzione.

Sette parole chiave faranno da guida agli interventi della serata che sarà allietata da alcune poesie selezionate e recitate dal poeta e scrittore Umberto Druschovic.

Interverranno in qualità di esperti il Dott. Giuseppe Di Maria, psichiatra e psicoterapeuta, e il Dott. Roberto Raia, Psicologo e psicoterapeuta.